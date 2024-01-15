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Ekonomi

Bakan Şimşek'ten Maastricht kriteri vurgusu! Mali disiplinde kararlılık etkisini gösterdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2023'te deprem harcamaları hariç tutulduğunda bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 1,7 ile Maastricht kriterinin de altında olduğuna işaret ederek, 'Bütçe sonuçları, program hedeflerinin gerçekleştirilmesine ve mali disiplinin yeniden tesisine yönelik kararlılığımızı göstermektedir.' dedi.

AA15 Ocak 2024 Pazartesi 11:33 - Güncelleme:
Bakan Şimşek'ten Maastricht kriteri vurgusu! Mali disiplinde kararlılık etkisini gösterdi
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Şimşek, AA muhabirine, 2023 yılı merkezi yönetim bütçe gerçekleşme sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bütçe açığının Orta Vadeli Program (OVP) beklentilerinin yaklaşık 258 milyar lira altında, 1 trilyon 375 milyar lira olarak gerçekleştiğine işaret eden Şimşek, "Bütçe açığının milli gelire oranı ise yüzde 6,4 olan OVP öngörülerinin 1 puan altında yüzde 5,4 seviyesinde gerçekleşti. Deprem harcamaları hariç tutulduğunda ise bu oran yüzde 1,7 seviyesinde." diye konuştu.

Şimşek, bütçe açığındaki bu olumlu görünümde, öngörülenden daha yüksek gelir tahsilatının etkili olduğunu bildirirken, "Gelir performansındaki bu artışta ise yurt genelinde gerçekleştirilen etkili vergi denetimleri, kayıt dışı ekonomiyle güçlü mücadele ve tahsilatı hızlandırma çalışmaları belirleyici olmuştur." ifadesini kullandı.

- "ÖNÜMÜZDEKİ YILLARA İLAVE YÜK OLUŞTURMAYAN BİR ANLAYIŞ BENİMSENDİ"

Yürütülen çalışmalara ilişkin de bilgi veren Şimşek, borçlularla birebir irtibata geçildiğini ve borçlarını ödemeleri için gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını anlattı. Şimşek, tek seferde ödeme yapamayacak durumda olan borçlulara taksitlendirme yoluyla yardımcı olunduğunu belirtirken, "Ödeme eğiliminde olmayan borçlular hakkında ise gerekli icra işlemleri yapılmıştır. Gider tarafına bakıldığında, depreme yönelik ihtiyaçlar için daha fazla kaynak aktarılmasına rağmen OVP ile uyumlu bir görünüm sergilenmiştir. Deprem hariç harcamalarda ise mali disiplin hedefiyle uyumlu, öncelikli ihtiyaçların karşılandığı ve önümüzdeki yıllara herhangi bir ilave yük oluşturmayan bir anlayış benimsendi." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Şimşek, depreme yönelik ihtiyaçlar için 762 milyar liralık harcama öngörülmüşken yıl sonu harcama tutarının 950 milyar lira seviyesine ulaştığını aktararak, şunları kaydetti:

"Deprem harcamalarının milli gelire oranı ise yüzde 3,7'dir. Geçici nitelikte olan bu harcamaları hariç tuttuğumuzda ise bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 1,7 ile Maastricht kriterinin de altındadır. Bütçe sonuçları da program hedeflerinin gerçekleştirilmesine ve mali disiplinin yeniden tesisine yönelik kararlılığımızı göstermektedir."

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