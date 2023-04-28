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Ekonomi

Bakan Soylu'dan yeni petrol rezervi müjdesi: Türkiye'yi çok rahatlatacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gabar Dağı'nda Türkiye'yi çok rahatlatacak yeni bir petrol rezervinin müjdesini verdi. Bakan Soylu, 'Önümüzdeki günlerde inşallah daha iyi bir şekilde açıklanacaktır' dedi.

28 Nisan 2023 Cuma 13:08 - Güncelleme:
Bakan Soylu'dan yeni petrol rezervi müjdesi: Türkiye'yi çok rahatlatacak
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İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul milletvekili adayı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da sivil toplum kuruluşu başkanları ile kahvaltıda bir araya geldi.

BAKAN SOYLU'DAN YENİ PETROL REZERVİ MÜJDESİ: TÜRKİYE'Yİ ÇOK RAHATLATACAK

Soylu, burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Enerjimizi tam bağımsız hale getirmeliyiz. Hep beraber. Tam bağımsız. Onun için sakarya gazı önemli. Onun için... Şimdi dün akşam yine Gabar'dan her müjdeyi aldıklarında veriyorlar. Şimdi rakamları söylemeyeceğim. Önümüzdeki günlerde inşallah daha iyi bir şekilde açıklanacaktır. Ama Türkiye'yi çok rahatlatacak bir rezervi zaten 8 bin 900 varil günlük üretmeye başlamıştık. Büyük bir rezerve daha ulaşmış olduklarının büyük bir memnuniyetini ve müjdesini yaşıyoruz. Cenabı Allah yardım ediyor. Oradaki dağların bir kısmının ismi petrolle müsemmadır. Ya orada var. Var mübarek de bizi yıllardan beri uzak tutmuşlar. Eskiden Batman petrol şehriydi, şimdi Şırnak petrol şehri."

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