Uraloğlu, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Afetle birlikte bölgede hasar gören yapıların onarımına hızla başladıklarını vurgulayan Uraloğlu, depremin büyük hasar bıraktığı illerin başında Hatay'ın geldiğini söyledi. Uraloğlu, özellikle Antakya, Defne, Kırıkhan ve Samandağ'ın depremden en çok etkilenen ilçeler olduğunu, bu bölgelerde birçok yapının yıkıldığını ve birçoğunun da kullanılamaz hale geldiğini hatırlattı.

Hasar gören yapılar arasında Hatay Havalimanı'nın da olduğunu ifade eden Uraloğlu, "Havalimanımızın bulunduğu alandaki faylanma ve zemin sıvılaşması nedeniyle kalıcı yüzey deformasyonları meydana geldi. 1-1,5 metreye varan kalıcı oturmalar görüldü. Pist ve çevresindeki alan da bu oturmalardan etkilenmişti. Deprem sonrasında yardım ve tahliye uçakları için hızlı bir şekilde gerekli çalışmaları yaptık ve pistimiz kısa süre sonra hizmet vermeye başladı." diye konuştu.

Depremle zarar gören Hatay Havalimanı'nın yer tespitinin 1990'lı yıllarda yapıldığını aktaran Uraloğlu, burasını yenilemek için çalışmalar yaptıklarını, Topboğazı, Serinyol, İskenderun ve Amik Ovası olarak 4 alternatif alanda detaylı incelemeler gerçekleştirdiklerini ve en uygun alan olarak yine mevcut yerini belirlediklerini dile getirdi.

- 45 METRE GENİŞLİĞİNDEKİ UÇAKLAR DA İNEBİLECEK



Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda inşaatın sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"12 Ekim'de Hatay Havalimanı PAT sahaları onarımı ve gelişimi işine ait ihaleyi gerçekleştirdik ve 21 Kasım'da yapım çalışmalarına başladık. Yenilenen Hatay Havalimanı inşaatı, planlamalara göre gelecek yıl bitecek ama öne almaya çalışıyoruz. Burası depremlerden etkilenmeden hizmet verecek ve bölgede uçuş trafiği artacak. Yapılan çalışmalarla havalimanımız ayrıca su taşkınlarına karşı da korunacak. Havalimanına 45 metre genişliğinde geniş gövdeli uçakların inebileceği şekilde 3 bin metrelik ilave yeni bir pist inşa edeceğiz. 2 bin 720 metre uzunluğunda yeni paralel taksi yolu, 2 hızlı çıkış ve 4 bağlantı taksi yolu yapacağız."

Apron ve çevre güvenlik yolunun da yenileneceğini vurgulayan Uraloğlu, yeni ısı merkezi, regülatör binaları, nöbetçi kulübeleri ve çevre düzeni imalatlarının da yapılacağını anlattı.

Bakan Uraloğlu, deprem bölgesindeki vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak çalışmaların hızla devam ettiğine dikkati çekerek, ülkedeki köprü, otoyol ve demir yollarının da depreme dayanıklı hale getirilmesi için projelerin sürdüğünü sözlerine ekledi.