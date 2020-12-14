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Ekonomi

Bakan Varank: En güçlü görünüm ülkemize ait

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretiminin ekimde piyasa beklentilerini de aşarak yıllık yüzde 10,2 arttığını belirterek, 'Ekim verisi açıklanan ülkeler arasında en güçlü görünüm ülkemize ait.' ifadesini kullandı.

AA14 Aralık 2020 Pazartesi 12:23 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 Pazartesi 12:59
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Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ekim ayına ilişkin sanayi üretim verilerini değerlendirdi.

Sanayi üretiminin ekimde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşerek, yıllık yüzde 10,2 arttığına dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:

"Ekim verisi açıklanan ülkeler arasında en güçlü görünüm ülkemize ait. Önümüzdeki dönemde kredi artış hızındaki düşüş ve salgının ikinci dalgası nedeniyle sanayi üretiminde bir miktar yavaşlama bekliyoruz. Hedefimiz çok net, sanayide teknolojik ve dijital dönüşümü hızlandırarak, katma değerli üretimi yaygınlaştırmak. Bu hedeflere ulaşmak için ekonomi yönetiminde güçlü koordinasyon ile öngörülebilirliği daha da iyileştirerek, finansal istikrarı güçlendireceğiz."

Bakan Varank'ın paylaşımında yer verdiği grafiğe göre, Türkiye ekimde sanayi üretiminde elde ettiği yıllık yüzde 10,2'lik artış performansıyla Tayvan, Çin, Belçika ve Hindistan'ın aralarında bulunduğu sanayi üretimi artan birçok ülkeyi geride bırakarak ilk sırada yer aldı. ABD, Rusya, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya'nın da aralarında olduğu gelişmiş ülkelerin sanayi üretiminde ise söz konusu ayda gerileme dikkati çekti. 

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