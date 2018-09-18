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Bakan Varank: Model fabrika projeleri için fon kaynakları bulundu

Bakan Varank: İzmir, Gaziantep, Mersin, Konya ve Kayseri model fabrika projelerinin de planlaması yapıldı ve fon kaynakları bulundu.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Gelir dağılımı, finansmana erişim, beşeri ve sosyal kalkınmada çok iyi seviyelere geldik"

"2023 yılında, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek istiyoruz. Bunun için bir paradigma değişimine ihtiyaç var."

"Sanayicilerimiz için Dijital Dönüşüm Merkezleri kuruyoruz. Ankara ve Bursa'da model fabrikalarımızı kasım ayında hizmete açıyoruz."

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