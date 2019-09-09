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Bakan Varank: Konya ASELSAN'ın etrafını karma endüstri bölgesi haline getireceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Konya ASELSAN’ın arazisini, etrafındaki bölgeyi de bir karma endüstri bölgesi ilan etmek istiyoruz. Konyalıların böyle bir talebi vardı. İnşallah müracaatlarını yaptılar, biz de bunun takipçisi olacağız. Konya ASELSAN ile beraber etrafını karma endüstri bölgesi haline getireceğiz.' dedi.

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İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında ROKETSAN desteğiyle Aksaray'da düzenlenen, üniversite ve lise öğrencilerinden oluşan 79 takımın mücadele verdiği roket yarışlarını izleyen Varank, daha sonra Konya'nın Kulu ilçe Belediyesini ziyaret etti.

Burada, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı ve ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik ile bir araya gelen Varank, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ASELSAN ve Konya Savunma Sanayi AŞ ortaklığında Aselsan Konya Silah Sistemleri AŞ'nin kurulduğunu hatırlattı.

- "SANAYİCİLERİMİZLE BERABER ÜRETECEK VE DÜNYAYA SATACAK"

Konya'nın üretken, çalışkan sanayicilerinin ASELSAN ile özellikle yüksek katma değerli ve yüksek teknolojili ürünler üreterek hem yurt içi hem de yurt dışına satmalarını beklediklerini dile getiren Varank, şöyle devam etti: "Konya ASELSAN çok önemli bir girişim. Ayrıca ASELSAN'ın Sivas'ta uyguladığı bir model var. Orada optik sistemlerle ilgili çok başarılı sonuçlar elde ettiler ve tüm dünyaya Sivas'tan optik sistemler ihraç ediyorlar. Burada da ASELSAN, özellikle stabilize silah sistemleri ve yüksek teknolojili silah sistemlerini inşallah Konyamızda, Konyalı iş adamlarımızla, sanayicilerimizle beraber üretecek ve dünyaya satacak. Konya ASELSAN’ın arazisini, etrafındaki bölgeyi de bir karma endüstri bölgesi ilan etmek istiyoruz. Konyalıların böyle bir talebi vardı. İnşallah müracaatlarını yaptılar, biz de bunun takipçisi olacağız. Konya ASELSAN ile beraber etrafını karma endüstri bölgesi haline getireceğiz. Konya sanayisini dönüştürmek, yüksek teknolojiyle ve katma değerli üretim yapar hale getirmek istiyoruz."

- "KULU'YA YENİ BİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KAZANDIRACAĞIZ"

Varank, Kulu Organize Sanayi Bölgesi'ne ilişkin çalışmalara da değinerek, şunları kaydetti: "Bu manada yer tespiti yapıldı. Kulu'nun müracaatlarını bakanlık olarak aldık. İnşallah Kulu'yu da uzunca bir süredir bekledikleri organize sanayi bölgesiyle buluşturmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde bunu inşallah yatırım programına alacağız ve Kulu'ya yeni bir organize sanayi bölgesi kazandıracağız. Bildiğiniz gibi Kulu'nun yatırımcıları var, yurt dışında yaşayan soydaşlarımız var. Onlar kendi memleketlerine yatırım yapmak istiyor. Bu manada Kulu'da bir iş imkanı olmuş olacak. Hem çalışanlar için ekmek kapısı olmuş olacak hem de gelip burada yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımıza bir fırsat tanımış olacağız."

Büyükşehir Belediye Başkanı Altay ile önümüzdeki dönemde müjdelerini verecekleri bazı konuları da konuştuklarını aktaran Varank, "Özellikle akıllı mobilite paylaşımı, bisiklet ve scooter tarzı uygulamaları nasıl geliştirebilir, Konya'yı bu manada Türkiye’nin öncüsü haline getirebiliriz, bunları da görüştük. İnşallah önümüzdeki dönemde Konyamıza güzel müjdeler vereceğiz." ifadelerini kullandı.

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