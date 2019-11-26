Bakan Varank müjdeyi verdi: İlk prototipi 2023 yılında raylarla buluşturacağız
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 'Milli Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında ilk prototipi 2023 yılında raylarla buluşturacağız.'
- AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Milli Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında ilk prototipi 2023 yılında raylarla buluşturacağız."
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