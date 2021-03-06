Bakan Varank: Ortadoğu ve Avrupa'nın en büyüğü oldular

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir Türk firmasının, Ortadoğu ve Avrupa'nın en büyük beton dağıtıcı ve ekipmanları üretim tesisi olduğunu açıkladı.
Bakan Varank Twitter hesabından şunları yazdı:
��Boom Makina— Mustafa Varank (@varank) March 6, 2021
100 m² bir atölyede 3 kişi başladılar, bugün ise 16.000 m² alanda Hidrolik Boom İmalatçısı olarak dünyadaki en büyük 5 imalatçıdan biri, Ortadoğu ve Avrupa'nın en büyük beton dağıtıcı ve ekipmanları üretim tesisi oldular.
⚙️75 ülkeye ihracat | 13.5 €/kg pic.twitter.com/ZLw3cbnT8Y