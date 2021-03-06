Bakan Varank: Ortadoğu ve Avrupa'nın en büyüğü oldular

06 Mart 2021 Cumartesi 10:23 - Güncelleme: 06 Mart 2021 Cumartesi 10:51

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir Türk firmasının, Ortadoğu ve Avrupa'nın en büyük beton dağıtıcı ve ekipmanları üretim tesisi olduğunu açıkladı.



Bakan Varank Twitter hesabından şunları yazdı: