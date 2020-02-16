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Ekonomi

Bakan Varank duyurdu: Son başvuru tarihi 28 Şubat

Bakan Varank: '(TÜBİTAK BİGG Programı) 2020'nin yeni çağrısı için başvurular 28 Şubat'ta sona erecek. 200 bin liraya kadar hibe vereceğiz.'

16 Şubat 2020 Pazar21:35 - Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 21:39

Tarihte ilk kez Ermenistan ve Azerbaycan liderleri kamuoyu önünde tartıştı

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