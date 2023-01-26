Bakan Varank: Türkiye ile Tayland arasındaki ticaret hacmi ilk kez 2,2 milyar doları aştı

Türkiye-Tayland arasındaki 4. Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısı, "Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komitesi Dördüncü Dönem Toplantısı" başlığı altında düzenlendi.

İki ülke arasındaki mutabakat zaptını, Bakan Varank ile Tayland Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai imzaladı.

Bakan Varank, protokolün imzalanmasının ardından yaptığı konuşmada, stratejik konumu, önemli doğal kaynakları, geniş iç pazarıyla Tayland'ın Asya'daki önemli aktörlerden olduğunu söyledi.

Tayland'ın, Türkiye'nin "Uzak Ülkeler Stratejisi"nde ilişkileri artırmayı hedeflediği 18 ülkeden biri olduğunu vurgulayan Varank, bu ülkeyi stratejik ortak olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Varank, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2022'de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 18 artarak ilk kez 2,2 milyar dolar seviyesini aştığını belirterek şunları kaydetti:

"Ticaret hacmimizdeki bu artışı anlamlı buluyor ama yetersiz görüyoruz. Çünkü ülkelerimizin potansiyeli mevcut ticaretimizin çok daha üst seviyelerde olabileceğini bize gösteriyor. Bu vesileyle ekonomik, siyasi, kültürel ve sosyal, akademik alanlardaki tüm faaliyetleri destekleyerek karşılıklı yatırım ekosistemini güçlendirmekte kararlıyız. Taylandlı firmaların Türkiye'deki, Türk firmalarının Tayland'daki yatırımlarını ve elbette ikili ticareti desteklemeye, kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda uzun süredir devam eden serbest ticaret anlaşması müzakerelerinde epey yol katettik."

Varank, KEK mekanizmasının ülkenin ticari, ekonomik ve sosyal alanlardaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan çok yönlü bir yapı olduğunu bildirdi.

Özellikle savaşların, saldırıların ve ekonomik krizlerin dünyayı şekillendirdiği bir dönemde bu tür mekanizmaların her zamankinden daha önemli hale geldiğine dikkati çeken Varank, 20 yıl gibi uzun bir aranın ardından üstelik diplomatik ilişkilerin 65. yıl dönümünde bu toplantıyı gerçekleştirmenin önemine işaret etti.

Varank, Pramudwinai ile iki ülke arasındaki mevcut durumu değerlendirdiklerini ve yeni iş fırsatlarını ele aldıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün imzaladığımız protokolle Türkiye ve Tayland arasında karşılıklı yatırımlar, bilim ve teknoloji, elektrikli araçlar, batarya teknolojileri, oyun geliştirme, bölgesel kalkınma, KOBİ'ler gibi konuların yanı sıra yenilenebilir enerji, helal akreditasyon, eğitim, tarım, sağlık, turizm ulaştırma ve lojistik gibi alanlarda ilişkilerimizi derinleştirmek üzere gerekli adımları atmış bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemde, başta ekonomik ilişkilerimiz olmak üzere, her alanda ilişkilerimizi çok daha ileri noktalara taşıyacağız. Şu anda Tayland'da yatırım yapan Türk firmaları var, orada sanayi üretimi yapan Tayland'ı bir bölgesel hub olarak kullanan firmalarımız var. Ciddi yatırımları var. Biz de Taylandlı firmaları ülkemizde görmek istiyoruz. Onları ülkemize bu vesileyle davet ediyoruz."

Öte yandan toplantı kapsamında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Tayland Uluslararası İşbirliği Ajansı (TICA) arasında da işbirliği protokolü imzalandı.

