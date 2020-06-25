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Ekonomi

Bakan Varank'tan 'güven endeksi' açıklaması

Bakan Varank, 'Tüketici ve sektörel güven endekslerinden sonra, reel sektör güveni de güçlü bir yükseliş kaydetti. Reel sektörün güçlenmesi, Türkiye'nin güçlenmesi demek.' dedi.

25 Haziran 2020 Perşembe 09:16 - Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 09:19
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Twitter hesabından, reel sektör endeksine ilişkin değerlendirmede bulundu.

 Bakan Varank, "Haziran'dan bir güzel haber daha! Tüketici ve sektörel güven endekslerinden sonra, reel sektör güveni de güçlü bir yükseliş kaydetti. Endeks mayısa göre göre 15,7 puan artarak 92,6 oldu. Reel sektörün güçlenmesi, Türkiye'nin güçlenmesi demek." ifadelerini kullandı.

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