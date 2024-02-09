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Ekonomi

Bakan Yumaklı açıkladı: Çiftçilere yaklaşık 2,5 milyar lira tarımsal destek ödemesi yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 492 milyon 767 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

AA9 Şubat 2024 Cuma 15:22 - Güncelleme:
Bakan Yumaklı açıkladı: Çiftçilere yaklaşık 2,5 milyar lira tarımsal destek ödemesi yapılacak
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Yumaklı, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2 milyar 492 milyon 767 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, söz konusu destek tutarları, hububat, baklagil ve dane mısır desteği için 2 milyar 419 milyon 929 bin lira, hayvan hastalıkları tazminatı için 40 milyon 826 bin 110 lira, hayvan gen kaynakları için 26 milyon 938 bin 110 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 3 milyon 771 bin 131 lira, sertifikalı tohum üretimi için de 1 milyon 302 bin 649 lira olarak belirlendi.

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