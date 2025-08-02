İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ağustos 2025 Cumartesi / 8 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7015
  • EURO
    47,2204
  • ALTIN
    4395.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Yumaklı: Cumhuriyet tarihimizin tüm zamanlardaki en yüksek temmuz ayı rekoru kırıldı
Ekonomi

Bakan Yumaklı: Cumhuriyet tarihimizin tüm zamanlardaki en yüksek temmuz ayı rekoru kırıldı

Temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendiren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 11'lik artışla, mal ihracatında Cumhuriyet tarihimizin tüm zamanlardaki en yüksek temmuz ayı rekoru kırıldı' dedi.

AA2 Ağustos 2025 Cumartesi 17:45 - Güncelleme:
Bakan Yumaklı: Cumhuriyet tarihimizin tüm zamanlardaki en yüksek temmuz ayı rekoru kırıldı
ABONE OL

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Temmuz ayında dış ticarette tarihi bir dönüm noktasına ulaşıldığının altını çizen Yumaklı, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 11'lik artışla, mal ihracatında Cumhuriyet tarihimizin tüm zamanlardaki en yüksek temmuz ayı rekoru kırıldı. Çiftçimizin, üreticimizin, sanayicimizin, esnafımızın fedakarca çalışmaları sayesinde elde edilen bu başarı, Türkiye Yüzyılı hedeflerine duyulan inancın somut bir göstergesidir. Bu yalnızca bir ekonomik veri değil, ülkemizin üretim gücünü, sanayi altyapısını ve girişimci ruhunu ortaya koyan güçlü bir vizyondur. Üreten, alın teri döken, emek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum."

Tüm zamanların en yüksek rakamı! Bakan Kacır: Yüzde 11 artarak 25 milyar dolara ulaştı

ÖNERİLEN VİDEO

Cinayet zanlısı kümesten çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.