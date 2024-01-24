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Ekonomi

Bakan Yumaklı: Her koşulda üreticilerimizin yanındayız

Van'da hava sıcaklığının eksi 15 dereceleri gösterdiği zor şartlarda üreticiye hizmet götürdüklerini belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Her şart ve her koşulda üreticilerimizin yanındayız” dedi.

IHA24 Ocak 2024 Çarşamba 20:18 - Güncelleme:
Bakan Yumaklı: Her koşulda üreticilerimizin yanındayız
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıkmada, "Onlar üretimin arkasındaki gizli kahramanlar. Van'da hava sıcaklığının -15 dereceleri gösterdiği zor şartlarda üreticilerimize hizmet götürmek için engel tanımadan fedakarca çalışan mesai arkadaşlarımızla video konferans aracılığıyla bir araya geldik. Bu vesileyle 81 ilimizde sahada özveriyle görev yapan Tarım ailemizin her bir ferdine kolaylıklar diliyorum. Her şart ve her koşulda üreticilerimizin yanındayız" ifadelerine yer verdi.

  • Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
  • Bakan Yumaklı
  • İbrahim Yumaklı

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