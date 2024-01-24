Bakan Yumaklı: Her koşulda üreticilerimizin yanındayız

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıkmada, "Onlar üretimin arkasındaki gizli kahramanlar. Van'da hava sıcaklığının -15 dereceleri gösterdiği zor şartlarda üreticilerimize hizmet götürmek için engel tanımadan fedakarca çalışan mesai arkadaşlarımızla video konferans aracılığıyla bir araya geldik. Bu vesileyle 81 ilimizde sahada özveriyle görev yapan Tarım ailemizin her bir ferdine kolaylıklar diliyorum. Her şart ve her koşulda üreticilerimizin yanındayız" ifadelerine yer verdi.