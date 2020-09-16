Bakanlığın açıkladığı hileli ürünler neler? Hileli ürünler listesi 2020

16 Eylül 2020 Çarşamba 14:31 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 14:31

Hileli ürünler listesi 2020 gündemde en çok aranan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, 91 firmaya ait 113 parti hileli ürünü ifşa etti. Vatandaşlar ürünler ve markalar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki Bakanlığın açıkladığı hileli ürünler neler? İşte Hileli ürünler listesi 2020

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "Ülkemizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetleri Bakanlık olarak büyük bir titizlikle yürütülmektedir. Hileli ürünler listesi hakkında araştırmalar sürerken Bakanlık tarafından ifşa edilen ürünlerin listesini haberimizde derledik.

İÇECEKLER

* Nitro Max Gold Gisengli İçecek

* Nos marka Meyve Aromalı Gazlı İçecek

BAL

* Balkaşık Süzme Çiçek Balı

* Çeşme Süzme Çiçek Balı

* Alaçatımmm Süzme Çiçek Balı

* Çeşme Süzme Çiçek Balı

ÇAY- BİTKİ ÇAYLARI

* Baharat- Yavuz İpek Kırmızı Toz Biber

* Karali Çay Carrefour Filiz Çayı 500 gr Boya/Gıda Boyası Tespiti

* Dinar Dinar Filiz Siyah Çay Boya/Gıda Boyası Tespiti

* Lupuslife Acı Çehreli Bitki Çayı İlaç Etken Maddesi Tespiti

BİTKİSEL YAĞLAR

* May Mis marka Riviera Zeytinyağı

* Altın Sarısı Egeden Naturel Sızma Taş Baskı Soğuk Sıkım Zeytinyağı

* Erbil Tat Natürel Sızma Zeytinyağı

* Natürel Sızma Zeytinyağı Extra virgin Olive Oil Natürel Sızma Zeytinyağı

* Sena Egemden Natürel Sızma Zeytinyağı

* Zeybek Riviera Zeytinyağı

* Grand Yayla Natürel Sızma Zeytinyağı

* Selin Ayçiçek Yağı

* Topçuoğlu Mecid Efendi Since 1965 - Natural Sızma Zeytinyağı Natürel Sızma Zeytinyağı

* Ayvalık Natürel Sızma Zeytinyağı

* Mudanya Köy Koop.Natürel - sızma Natürel Sızma Zeytinyağı

* Mudanya Köy Koop.Natürel -s ızma Natürel Sızma Zeytinyağı

* Batıdan şifa Riviera Zeytinyağı

* Ege Birlik Lima Natürel Sızma Zeytinyağı

* Miraç Gemlik Natürel Sızma Natürel Sızma Zeytinyağı

* Yeni Ege Natürel Sızma Zeytinyağı

* Egeli Zeytindağ Riviera Zeytinyağı

* V.D.Egeköy Natürel Sızma Zeytinyağı

* İneabat Natürel Sızma Zeytinyağı

* Yurdum Natürel Sızma Zeytinyağı

* Yurdum Natürel Sızma Zeytinyağı

* Ayvalık Natürel Sızma Zeytinyağı

* V.D.Egeköy Natürel Sızma Zeytinyağı,

* Körfezim Natürel Sızma Zeytinyağı

* Dede Zeytincilik Natürel Sızma Zeytinyağı

* Mete Natürel Sızma Zeytinyağı

* Eryolu Natürel Sızma Zeytinyağı

ÇİKOLATA VE KAKAO ÜRÜNLERİ

* Nojo Bitter Chocolate For Man Pleasure 15 gr Çikolata

* High Power Ginseng Epimedium ve Ginkgo Karışımlı Bitter Çikolata 18 gr Çikolata

* Festal Bitkisel Karışımlı Çikolata Çikolata

* VGR Performance Chocolate Woman Çikolata

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

* Ergan Yayla Tulum Peyniri

* Sütsa-Hakkı Yallıoğlu Süzme Yoğurt

* Alaçatımmm Tam Yağlı Tereyağı

* Baltalı Olgunlaştırılmış Tam Yağlı Keçi Kaşar Peyniri

* Yörükbaşı Tam Yağlı Taze Eritme Peyniri

* Gülali Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt

* Kocatoka Kocatoka Tereyağı

* Güleç Eritme Peyniri

* Kayabey Eritme Peyniri

* Çeşme Tereyağı

* Çeşme Yarım yağlı Sade Eritme peyniri

* Torunoğlu Tam Yağlı Beyaz Peynir

* Tekvar Tulum Peyniri

* Şifa Süt Tam Yağlı Süzme Yoğurt Yoğurt

* Alaçatımmm Yarım Yağlı Sade Eritme Peyniri

* Peynes Süzme Tam Yağlı Beyaz Peynir

* Besi Çiftliği Besi Çiftliği Topak Tereyağı

* Çeşme Çeşme Tereyağı

* Uygur Kahvaltılık Tost Peyniri

ET VE ET ÜRÜNLERİ

* Yaşam Fastfood-Hasan - Pişmemiş Köfte ( Dana Eti) Kanatlı Eti ve Sakatat (Taşlık) Tespiti

* Ciğerci Remzi Usta-Remzi Pişmemiş Köfte (Dana eti-Kuzu eti Karışımı) Sakatat (Dalak) Tespiti

* Çıtır Usta-Mehmet - Pişmiş Et Döner

* Dostlar Sofra Salonu- Pişmemiş Urfa Kebap Harcı

* Afyon Tat Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk

* Aksoy Sucukları Isıl İşlem Görmüş Sucuk (Kırmızı Et)

* Afyonkarahisar Dumanlı Et Ürünleri

* Karadeniz Gurme Sucuk

* Toros Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk

* Misli Piliç Sucuk

* Lalegül Fermente Sucuk At Eti Tespiti

* Paşalı Kebap-Refik Sarıyer/İSTANBUL Çiğ Kanatlı Döner - At Eti Tespiti

ÜRÜNLERDE TESPİT EDİLEN MADDELER İÇİN AŞAĞIDAKİ LİSTEYE TIKLAYINIZ

Bakanlık ifşa etti! İşte hileli ürün satan markalar Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi;

Ülkemizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetleri Bakanlık olarak büyük bir titizlikle yürütülmektedir.

5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” ve bu Kanun kapsamında hazırlanan, “Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik” gereğince; laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden; kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Bakanlığımızın yürüttüğü resmi kontroller ve firmaların otokontrol sistemlerine ek olarak bu uygulamamız ile;

• Tüketici sağlığının ve menfaatinin korunması,

• Sektörde haksız rekabetin önlenmesi,

• Tüketiciler aracılığıyla firmalar üzerinde bir denetim mekanizması oluşturulması ve

• Firmaların “güvenilir gıda üretimi”nin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Söz konusu uygunsuzlukların tespit edilmesinde; Bakanlığımızca yürütülen denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikâyet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı olduğu açıktır. Bu bakımdan tüketicilerin bu başvurularını sürdürmeleri, halkımızın sağlığının korunması yönündeki çalışmalarımız için büyük önem taşımaktadır.

Taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 91 firmaya ait 113 parti ürün Bakanlığımız internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Böylece ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 1.609 firmaya ait 3.605 parti ürün tüketicilerin bilgisine arz edilmiştir.

Gıda konusunda kamu otoritesi olan Bakanlığımız, yasalarla verilmiş tüm yetkileri tereddütsüz kullanarak gıda güvenilirliğinin sağlanmasına ve tüketicinin korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız olarak ve büyük bir titizlikle sürdürmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.