Bakanlık düğmeye bastı! Gıda krizine 5'li formül

Türkiye, vatandaşını gıda krizi ve kuraklığa ezdirmemek için yeni stratejik politikalar ortaya koydu. Arz Güvenliği Daire Başkanlığı'yla yurt içinde ve yurt dışında tüm ürünlere ilişkin arzlar takip ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı gıda arz güvenliğini 5 adımdaki önemli adımda sağlıyor.

ÜRETİMİN YETERLİLİK SÜRECİ ANALİZ EDİLECEK

Sabah'ın haberine göre, Stratejik tarım ürünlerinin üretimi mercek altına alınacak. Üretimin yeterlilik süreci analiz edilecek, tedbir önerileri alınarak gerekli planlamalar yapılacak.

TAKİP VE ANALİZ EDİLECEK

Arz güvenliğinin sağlanması için gerekli stratejik metodoloji ve veri mimarisi geliştirilecek. Bakanlık içi ve dışı verileri derleyen sistem, üretimi takip ve analiz edecek.

ARZ GÜVENLİĞİ DİJİTALLEŞECEK

Arz güvenliğinin sağlanması için kurulacak olan Arz Güvenliği Takip Sistemi dijital ortama taşınacak. Dijital ortamda süreç takip edilerek karar destek raporları oluşturulacak.

VERİ TOPLANACAK, KARAR DESTEK HİZMETİ YAPILACAK

Dijital ortama taşınacak olan arz güvenliği sistemiyle veri toplama, analiz, izleme ve karar destek hizmetleri yapılacak.

DOĞRU ADIMLARLA GÜÇLÜ SONUÇLARA VARILACAK

Gıda güvenliğine yapılan doğru yatırımlarla tarımsal üretim artırılırken tarım-sanayi entegrasyonu da güçlendirilecek. Yatırım kazanca dönüşecek, Türkiye kalkınacak.