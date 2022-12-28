Bakanlık duyurdu: Kullanıcı sayısı 1 milyonu geçti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "'Türkiye Ekonomi Modeli'nin önemli bir bileşeni olan istihdamda en değerli çalışmalardan biri olan '1 Milyon İstihdam Projesi', bilgi teknolojileri alanına özel Türkiye'nin ilk ve tek eğitim ve istihdam platformu olarak yer alıyor. 'Milli Teknoloji Hamlesi' ve 'Türkiye Yüzyılı Vizyonu' kapsamında çalışmalarına devam edilen '1 Milyon İstihdam Projesi'nde eğitim alan kullanıcı sayısı 1 milyonu geçti. Projenin amacı, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı olan 2023 yılında 1 milyon gencimizi bilgi teknolojileri alanında istihdama hazır hale getirmek. Projeyle, katma değeri yüksek olan bilgi teknolojileri alanında istihdam ihtiyacının karşılanarak ülkemiz için ekonomik değer oluşturulması hedefleniyor. Projeyle birlikte gençler ücretsiz ve koşulsuz bir şekilde sisteme kaydolarak 6 kısımda 33 alan için hazırlanan toplam 108 bin dakikalık süreye sahip 215'ten fazla kaliteli ve yeterli içerikte olan video eğitimleri alarak kendini geliştirebiliyor ve yine ücretsiz ve koşulsuz olarak proje sistemine kaydolan işverenlerin yayınladığı iş ilanlarına başvurarak istihdam imkanına kavuşabiliyor" denildi.

Projenin ulusal ve uluslararası otoriteler tarafından ödüllere layık görüldüğü belirtilerek, "Daha önce Türkiye Eğitim ve Gelişim Derneği (TEGEP) tarafından 'yılın en iyi projesi' olarak ödüllendirilen proje, 'Teknoloji Kaptanları Ödül Töreni'nde de 'yılın en iyi sosyal sorumluluk projesi' seçilmişti. Uluslararası arenada da takdir gören proje, bağımsız jüriler tarafından yapılan değerlendirme sonucunda dünyanın en saygın ödüllerinin verildiği 'Brandon Hall Grup Yetenek Kazanımında En İyi Gelişme' kategorisinde bronz ödülün sahibi oldu" denildi.

BAKAN NEBATİ: 200'DEN FAZLA İŞVEREN İŞ İLANI YAYIMLADI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de istihdam sürecinin devam ettiği projeye ilişkin hem gençlerin hem sektörün ilgisinin her geçen gün artarak devam ettiğini belirtti. Nebati, Türkiye'nin en büyük şirketleri başta olmak üzere 200'den fazla işverenin proje sisteminde iş ilanı yayımladığını kaydetti.

Öte yandan '1 Milyon İstihdam Projesi' ile ilgili kamuoyu bilgilendirme programı 29 Aralık Perşembe günü Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Program kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı müjdeler vermesinin beklendiği de belirtildi.