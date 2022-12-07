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Ekonomi

Bakanlık sinyali verdi! Aralık ayı itibariyle düşüş belirginleşecek

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Fiyat İstikrarı Komitesi hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama yapıldı. Toplantıda değerlendirilen enflasyon hakkında bakanlık yıllık enflasyondaki düşüşün Aralık ayından itibaren daha da belirginleşeceğini belirtti.

IHA7 Aralık 2022 Çarşamba 01:48 - Güncelleme:
Bakanlık sinyali verdi! Aralık ayı itibariyle düşüş belirginleşecek
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Fiyat İstikrarı Komitesi'nde yıllık enflasyondaki düşüşün Aralık ayından itibaren daha da belirginleşeceğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Komite ile ilgili yaptığı açıklamada "Öngörüldüğü üzere Ekim ayında tepe noktasına ulaşan yıllık enflasyon, küresel gelişmeler ve aldığımız tedbirler sayesinde Kasım ayından itibaren düşüş eğilimine girmiştir. Piyasadaki enflasyon beklentilerinin son dönemdeki aşağı yönlü seyri, enflasyondaki ataletin zayıfladığına işaret etmektedir. Beklentilerdeki bu iyileşmenin de etkisiyle yıllık enflasyondaki düşüş, Aralık ayından itibaren daha da belirginleşecektir. Komitede, girdi maliyetlerinin yanı sıra gıda fiyatlarındaki görünüm de detaylı olarak ele alınmıştır. " ifadeleri kullanıldı.

ÇALIŞMALAR HIZLANDIRILACAK VURGUSU

Vatandaşın alım gücüne değinilen bilgilendirmede, "Ayrıca, öncelikle dar gelirli ve sabit ücretliler olmak üzere vatandaşlarımızın alım gücünü artıracak ilave adımlar kapsamlı olarak değerlendirilmiştir. Komitede, kalıcı fiyat istikrarı ve dengeli büyümenin devamı için ihtiyatlı maliye politikalarının yanı sıra selektif kredi uygulamasının sürdürülmesinin önemi ele alınmıştır. Fiyat İstikrarı Komitesi'nde daha önce alınan karar çerçevesinde fiyatların şeffaf bir şekilde izlenmesi amacıyla hayata geçirilmesi planlanan fiyat takip sisteminde yasal altyapı çalışmaları tamamlanmış olup uygulamanın kısa sürede devreye girmesi için teknik çalışmalar hızlandırılacaktır. Önümüzdeki süreçte Komite tüm paydaşlarla koordinasyon içerisinde çalışmalarına devam edecektir." denildi.

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