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Balıkesir'de ilk 'tanzim satış noktası' açıldı

Sebze meyve fiyatlarını düşürmek için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk tanzim satış noktası kuruldu.

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Balıkesir'de Toplu Taşıma Merkezi'nde çeşitli sebze ve meyve ürünlerinin bulunduğu tanzim satış noktasına büyük ilgi gösteren vatandaşlar kuyruk oluşturdu.
 
Alanı gezen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, yaptığı açıklamada, son dönemde ülkede özellikle tarım ürünlerinde fiyatların yükselmesiyle ciddi bir spekülasyon oluştuğunu söyledi.
 
"VATANDAŞ MAĞDUR OLMASIN DİTE CİDDİ GAYRET GÖSTERİYORUZ"
 
Vatandaşların bu durumdan mağdur olmaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul ve Ankara'da kurulan tanzim satış noktalarının peyderpey diğer illere de yayıldığını belirten Kafaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Vatandaşımıza ucuz sebze yedirmek için gayret sarf ediyoruz. Bununla ilgili olarak Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımız ve Büyükşehir Belediyesine bağlı olan BATAŞ şirketi ile bu organizasyonu yapıyoruz. Ürünleri Tarım Kredi Kooperatifi aracılığıyla alıyoruz. Özellikle Balıkesirli üreticileri mağdur etmemek için Balıkesir'de üretilen marul, karnabahar ve kelemi de Balıkesirli üreticilerden alarak, vatandaşlarımıza doğrudan ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu şekilde fiyatlarda bir denge oluşsun, vatandaş mağdur olmasın diye ciddi gayret gösteriyoruz."
 
Kafaoğlu, talep olması halinde ilçeler dahil farklı yerlerde tanzim noktası açmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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