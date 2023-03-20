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Ekonomi

Bankacılıkta yeni uygulama! Merkez Bankası'na bildirilecek

Bankalar, raporlama standartları kapsamında 5 milyon TL ve üzerinde kredi bakiyesi olan tüzel müşterilerinin döviz pozisyon raporlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Sistemik Risk Veri Takip Sistemi'ne iletmelerini isteyecek.

AA20 Mart 2023 Pazartesi 20:42 - Güncelleme:
Bankacılıkta yeni uygulama! Merkez Bankası'na bildirilecek
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AA muhabirinin TCMB'den edindiği bilgiye göre, 2018 yılında TCMB bünyesinde reel sektörün döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerini izlemek amacıyla kurulan Sistemik Risk Veri Takip Sisteminin kapsamı genişletildi.

Buna göre, yurt içi tüm bankalardan nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 5 milyon TL ve üzerinde olan şirketler döviz pozisyonlarını Sistemik Risk Veri Takip Sistemi üzerinden aylık frekansta Merkez Bankasına raporlayacak.

Böylece, reel sektörün yabancı para pozisyonu analizlerine yönelik kullanılabilir veri seti genişleyecek.

Bankalar, kapsama giren tüzel kişi müşterilerine, takip eden ayın ilk 10 iş günü içerisinde, Sistemik Risk Veri Takip Sistemi raporlama ekranı (https://tcmbveri.gov.tr/ ) üzerinde yer alan "Özet Döviz Pozisyon Raporu" linkinden raporlarını bildirmeleri gerektiğini tebliğ edecek ve bunu takip edecek.

Bu kapsamda ilk raporlama, nisan ayının ilk 10 iş günü içerisinde gerçekleştirilecek.

Halihazırda Sistemik Risk Veri Takip Sistemi kapsamında, 15 milyon dolar ve üzerinde yabancı para cinsinden kredi riski bulunan yaklaşık 2 bin kurumsal firma, para birimi bazında ve çeşitli vadelerde varlık ve yükümlülük kalemlerini aylık frekansta raporlamaktaydı.

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