Uşak'ta Küçükler Barajı'nda suyun tamamen bitmesi üzerine su krizi patlak verdi. Uşak Belediyesi suyun sadece 16.00 ila 22.00 saatleri arasında verileceğini açıkladı.

SUÇU DA DSİ'YE ATTI

CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, su sıkıntısını 'kuyu açarak' çözeceğini iddia etti. Açtırdığı su kuyularının başında açıklama yapan Yalım, "Bu akan 69'uncu kuyumuz. Her hafta 4 tane kuyu devre alacağız. Saniyede 14 litre su alıyoruz. 100 adet kuyuyla hiç su kesintisi olmadan Uşak'ın suyunu karşılayacağız. Devlet Su İşleri'nin yapmadığını biz yapacağız" dedi.

BARAJ YANLIŞ KULLANILDI

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yetkilileri konuyla ilgili Akşam Gazetesi'ne yaptıkları açıklamada şehrin içme ve kullanma suyunun sağlanmasının belediyelerin asli görevi olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi: Su sıkıntısı Uşak Belediyesi'nin yeterli kaynak ayırmaması, Küçükler Barajı'nın doğru işletilememesi, şehirdeki yüzde 40 kayıp kaçak oranının azaltılması konusunda çalışma yapılmamasından kaynaklanmaktadır. Bu oran yılda 7.6 milyon metreküp su yapmaktadır. Küçükler Barajı'nda 2024'te depolanan 9 milyon metreküp suyun, içme suyuna ayrılan kısmı 4,5 milyon metreküp iken, belediye barajdan 7 milyon metreküp su çekmiştir. DSİ tarafından belediye uyarılmış, az su çekmesi için 3 yer altı kuyusu devredilmiştir. Su çekilmeye devam edinilmesiyle baraj 16 Ağustos'ta sıfırlanmıştır.

CAN SUYU EYLÜLDE

DSİ yetkilileri, kentteki su sorunu çözmek için 3 inşaat 2 proje çalışması yapıldığını ve Baltalı Göleti İçmesuyu İletim Hattı'nın zamanından önce eylül ayı içerisinde Uşak'a içme suyu sağlayacağını ifade etti.

KAYNAKLAR KURUR

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, "Beslenme oranından daha fazla yeraltı suyu çekilirse rezervlerin tükenmesine neden olur. Kentin suyu tamamen yeraltı suyundan temin edilmesi sürdürülebilir olmaz" dedi. Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği'nden Prof. Dr. Mehmet Çakmakçı da yeraltı sularının "zor gün suyu" olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Kontrolsüz su çekimi yeraltı su seviyesinin düşmesine, kuyuların kurumasına ve obrukların oluşmasına yol açabilir."

