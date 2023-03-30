Başkan Erdoğan arife günü duyuracak! Heyecanlandıran açıklama: Müjde sanıyorum bu olur

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan Karadeniz'deki doğal gazın karaya çıkarılma töreninin arife günü olacağını ifade ederken, törende de bazı müjdelerin olacağını açıkladı.

"İKİ BAYRAMI BİR ARADA YAŞAYACAĞIZ"

Başkan Erdoğan, "Arife günü Karadeniz gazının Filyos İşleme Tesisi'ne getirilmesi törenini yaparken milletimize çok güzel müjdelerimiz de olacak. Böylece Enerji Bakanlığımızın azimli gayretiyle, arama ve sondaj gemilerimizin geceli gündüzlü çalışmasıyla, on binlerce personelimizin emekleriyle iki bayramı bir arada yaşayacağız." diye konuştu.

Peki enerjide yeni müjde ne olabilir?

Filyos Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Aykut Şarkgüneşi, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Şarkgüneşi'nin açıklamaları şöyle:

"KULLANABİLME AŞAMASINA GELDİK"

Oldukça önemli bir gelişme. Sonunda beklediğimiz şey olmaya başladı. Gaz inşallah karaya çıkıyor. Böylelikle bizim kaynaklarımızla üretebilmiş olduğumuz gazı kullanabilme aşamasına da gelmiş olduk.

"ÇALIŞMALAR HIZLA YÜRÜTÜLDÜ"

Dönüp bakıldığında aslında gazın keşfiyle sahaya çıkarılması arasında çok büyük bir zaman farkı olmadığını görüyoruz. Bu da gerçekten çalışmaların hızlı bir şekilde yürütüldüğünü gösteriyor.

Bu bölgede çalışma yapmak aslında çok kolay değil teknik özellikleri diğer yerlere göre biraz daha farklı. Çok teknik özelliklerinin değil de daha çok ekonomimize olan etkileri üzerinde durmaya çalışacağım.

Bizim burada çıkarmış olduğumuz gaz Türkiye'nin toplam tüketimi içerisinde şimdilik henüz tam çok büyük bir paya sahip olmasa bile oldukça önemli bir katkısı olacak.

"BİZİ EKSTRA HEYECANLANDIRIYOR"

Zaman içerisinde toplam ulaşmış olduğumuz yaklaşık 710 milyar metreküp büyüklüğünde olan gaz Türkiye'nin uzun vadeli ihtiyaçları için oldukça iyi bir miktar olarak bahsedilebilir. Zaman içerisinde de yeni keşiflerin olduğunu görüyoruz tabii bu bizi ekstra heyecanlandırıyor. Burada içinde bulunmuş olduğumuz sahada yapılan çalışmalar devam ediyor hala.

Tuna-1 kuyusu var onun dışında Türkali 1-2-3 kuyuları var. Batı Karadeniz'de Doğu Karadeniz'de olan çalışmalar var. Zaman içerisinde bu büyüklüğün daha da artacağını görebiliyoruz.

Böylece Türkiye'nin hızlı bir şekilde artan enerji ihtiyacı yerli kaynaklarla daha büyük oranda karşılanabilir hale gelecek. Bu da Türkiye'nin uzun vadeli kalkınması için büyümesi için oldukça önemli.

Biz de araştırma merkezi müdürlüğümüz olarak bu konuda çalışmalar yapıyoruz ekip olarak. Yurdun diğer bölgelerindeki araştırmacılar da var. Daha fazlasını davet ediyoruz. Buradaki kalkınmaya buradaki gazın veya diğer buna uzantı olarak oluşturulabilecek sanayi bölgelerinin katkısını araştırmaya çalışıyoruz.

Gördüğümüz kadarıyla BM'nin de kalkınma hedeflerinin birçoğuna hizmet ediyor bu gazın bulunuyor olması.

Sürdürülebilir bir şehir yaşamı, sürdürülebilir bir sanayi, yoksulluğun engellenmesi gibi birçok başlığa da hizmet ediyor o açıdan oldukça heyecanlı.

MÜJDE NE OLACAK?

Çok bilinmeyen bir mevzu. Herhalde en büyük müjde sorunsuz bir şekilde gazın sahaya çıkabiliyor olması. Orada işlenebiliyor olması ve ilave rezerv olması bekleniyor.

Çünkü çalışmaların devam ettiği kuyular var. Onlarda ilave rezervler çıkması mümkün. Müjde sanıyorum bu olur. Tam da bilmediğimiz konuda yorum yapmak da istemiyoruz. Heyecanla bekliyor olacağız.