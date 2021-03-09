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Ekonomi

Başkan Erdoğan imzaladı! İşten çıkarma yasakları 2 ay uzatıldı

Cumhurbaşkanı Kararı ile işten çıkarma yasakları 17 Mart'tan itibaren 2 ay uzatıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

DHA09 Mart 2021 Salı 07:03 - Güncelleme: 09 Mart 2021 Salı 07:03
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile pandemi döneminde uygulanan işten çıkarma yasakları 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatılmış oldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise yayımlanan kararla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz." dedi.

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