Başkan Erdoğan'ın ABD ziyaretinde Türkiye'ye ''trilyon dolarlık'' ilgi! Elon Musk da var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) 78'inci Genel Kurul için 17-21 Eylül arası ABD'de olacak.

19 Eylül sabahı yedinci sırada Genel Kurul'a hitabı beklenen "Dünya Beşten Büyüktür" ve "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" sözleriyle bir refaran lideri olan Başkan Erdoğan'ın, Ukrayna'daki savaş, tahıl koridoru anlaşması, terörle mücadele ve iklim değişikliği gibi konulara dikkat çekmesi bekleniyor.

DÜNYANIN GELECEĞİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ MESAJLAR

Paris İklim Anlaşması'na "2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma" hedefleriyle en önemli katkıyı veren ülkeler arasında yer alan Türkiye BM liderlerine kürenin geleceği için işbirliğinin önemini vurgulayacak. 3'ü BM tarafından olmak üzere çok sayıda ödül alan ve Başkan Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen "Sıfır Atık" projesini tanıtan bir program gerçekleştirilmesi de planlanıyor. Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasına geri dönmesi için diplomatik çabaları devam eden Erdoğan'ın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelerek konuyu ele alacağı bildirildi. ABD Başkanı Joe Biden'ın da yine 19 Eylül'de ikinci sırada BM Genel Kurulu'na hitap etmesi öngörülüyor.

MİÇOTAKİS VE BAŞKAN ERDOĞAN BİR ARAYA GELECEK

Başkan Erdoğan yoğun diplomasi trafiğine Genel Kurul sırasında ikili görüşmelerle devam edecek. Washingon'daki kaynaklar, son zamanlarda Türkiye ile ilişkileri normalleştirme yönünde adımlar atmaya kararlı olduğunu belirten Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Başkan Erdoğan arasında ikili bir görüşme yapılacağını doğruladı. İkili, 16 ay görüşmedikten sonra en son 12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Zirvesi kapsamında bir araya gelmişlerdi. Son olarak Miçotakis, Yunanistan'daki seller nedeniyle Erdoğan görüşmesine birkaç gün erteleme istemişti.

Öte yandan diplomatik kaynaklar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de bir görüşme planlandığını belirtti. Ayrıca Başkan Erdoğan'ın ziyaretinde önemli bir ayrıntı daha var. Erdoğan'ın Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen 13. Türkiye Yatırım Konferansı'nda yatırımcılarla bir araya gelmesi bekleniyor.

40 KİŞİLİK MASADA TRİLYON DOLARLIK YATIRIM

Sabah'tan Dilek Güngör'ün haberine göre; konferansta Erdoğan, Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen yatırımcılarla 20 Eylül'de 'round table' (yuvarlak masa) da bir araya gelecek.

40 kişilik masada trilyon dolarlık şirketler de yer alacak. Obama'nın ulusal güvenlik danışmanı Jones Group'un başkanı General James Jones, ABD Ticaret Odası CEO'su Thomas Donohue, Hillwood Başkanı H. Ross Perot Jr., Citi Başkanı John Dugan, Goldman Sachs CFO'su Denis Coleman, Boeing Başkanvekili Stanley A. Deal, Nasdaq Başkan Yardımcısı Karen Snow, Platinum Petroleum International Başkanı Amer Rustom, Kraft Heinz Başkanvekili Rafael Oliveira, Hellman&Friedman'ın ortağı Allen Thorpe, Caterpillar CEO'su James Umpleby, Hilton CFO'su Kevin Jacobs, Coca Cola Başkanvekili Michael Goltzman, Annhuser-Busch InBev CEO'su Michel Doukeris, Amerisource Bergen Başkanı Steven Collis, Hadid Desing& Entertainment Group kurucusu Mohamed Hadid, Ralp Lauren CPO'su Halide Alagöz, Amazon Başkanvekili Susan Pointer, Ford Company CTO'su Stuart Rowly, Marriott International Başkanı David Marriott, Pladis CEO'su Salman Amin, Pratt&Whitney Başkanı Rick Deurloo, META küresel iş grubu başkanı Nicola Mendelsohn katılımcılar arasında.

TÜRKİYE'DEN KİMLER OLACAK?

Masada Türk işadamlarından da Murat Özyeğin (Fiba Holding), Ahmet Bolat (THY), Bülent Eczacıbaşı (Eczacıbaşı Holding), Hanzade Doğan (Hepsiburada), Hasan Çolakoğlu(Çolakoğlu Metalurji), Ahmet Çalık (Çalık Holding), Ali Kibar (Kibar Holding), Ahmet Kocabıyık (Borusan Holding), Levent Çakıroğlu (Koç Holding), Cenk Alper (Sabancı Holding) olacak. Ve DEİK Başkanı Nail Olpak, TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ile Erdoğan'ın seyahatine eşlik eden 6 bakan... ABD'de yaşayan kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz'ün de konferansa katılması bekleniyor. 3 saatlik yuvarlak masa toplantısında Türkiye'ye ilgi duyan ve yatırım yapmak isteyen iş dünyası birebir Erdoğan'la konuşma fırsatı elde edecek.

ELON MUSK İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRECEK

Sabah'ta yer alan habere göre Erdoğan, New York'ta ünlü iş insanı Elon Musk ile de bir görüşme gerçekleştirecek. Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin pozitif ilerlemesi ve yatırım yapma iştahının yeniden canlandığı yuvarlak masaya duyulan ilgi ile ortaya çıkmış durumda.

ŞİMŞEK DE YATIRIMCILARLA BULUŞUYOR

Başkan Erdoğan'ın 'round table'ının dışında bir de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılacağı Goldman Sachs ve TAİK'in düzenlediği yatırımcı toplantısı olacak. 19 Eylül'deki roadshow'a da oldukça yoğun bir ilgi var. 100 kişilik salona şu ana kadar 185 kişi kayıt yaptırmış durumda.