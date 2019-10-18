Başvuruda son gün... TOKİ indirimine 3 kat talep
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) borcunu ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için düzenlediği ve başvuruları bugün sona erecek yüzde 22 indirim kampanyasından şu ana kadar 12 bin 78 kişi yararlandı.
Bu rakam, bir önceki indirim kampanyasına başvuranların sayısının 3 katı olarak gerçekleşti. TOKİ yetkililerinden alınan bilgiye göre borcunu hemen ödeyip tapusuna sahip olmak isteyenler için 23 Eylül’de başlattığı yüzde 22 indirim kampanyasına başvurulara büyük ilgi gerçekleşti.
YÜZDE 22 İNDİRİM
Son zamanlarda ekonomide yaşanan olumlu gelişmeler ve faizlerin düşmesiyle kampanyaya katılım bir önceki döneme göre büyük artış gösterdi. Bir önceki dönemde kampanyadan 4 bin 755 konut ve iş yeri alıcısı faydalandı, bu dönemki kampanyadan ise şu ana kadar 12 bin 78 kişi yaralandı. Kampanyaya, bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da başvurabiliyor. Bu durumdaki vatandaşlar, borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanıyor.
PEŞİN DE ÖDENİYOR
Borcunun tamamını kapatamayan 1305 konut ve iş yeri alıcısı da yaptıkları peşin ödemelerle indirim kampanyasından yararlandı. Başvuruda konut kredisinden yararlanılabiliyor.
130 iş yeri ve 91 konut satışa çıktı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 16 ilde 130 iş yeri ile 20 ildeki 91 konutu ‘açık artırma yöntemi’ ile satışa çıkardı. Açık Artırma 5 Kasım Salı saat 13.00’te TOKİ’nin Ankara Bilkent´teki Merkez Binası’nda ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten www.emlakyonetim.com.tr sitesi üzerinden teklif verilebilecek.
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