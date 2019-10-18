Bu rakam, bir önceki indirim kampanyasına başvuranların sayısının 3 katı olarak gerçekleşti. TOKİ yetkililerinden alınan bilgiye göre borcunu hemen ödeyip tapusuna sahip olmak isteyenler için 23 Eylül’de başlattığı yüzde 22 indirim kampanyasına başvurulara büyük ilgi gerçekleşti.

YÜZDE 22 İNDİRİM

Son zamanlarda ekonomide yaşanan olumlu gelişmeler ve faizlerin düşmesiyle kampanyaya katılım bir önceki döneme göre büyük artış gösterdi. Bir önceki dönemde kampanyadan 4 bin 755 konut ve iş yeri alıcısı faydalandı, bu dönemki kampanyadan ise şu ana kadar 12 bin 78 kişi yaralandı. Kampanyaya, bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da başvurabiliyor. Bu durumdaki vatandaşlar, borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanıyor.

PEŞİN DE ÖDENİYOR

Borcunun tamamını kapatamayan 1305 konut ve iş yeri alıcısı da yaptıkları peşin ödemelerle indirim kampanyasından yararlandı. Başvuruda konut kredisinden yararlanılabiliyor.