AA 30 Aralık 2021 Perşembe 11:04 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 11:22

Umman ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler son dönemde iki ülke işadamlarının karşılıklı ziyaretlerinin artmasıyla dikkat çeken bir ilerlemeye tanık oldu.

Zufar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüseyin el-Bathari, AA muhabirine Umman-Türkiye arasındaki gelişen ticari ilişkileri değerlendirdi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin ciddi ölçüde arttığını söyleyen Bathari, "Son iki yılda, iki ülke arasındaki ticaret hacmi yüzde 55 arttı. Bu iyi bir gösterge ve Muskat ile Ankara arasında ayrıcalıklı ilişkiler var." ifadelerini kullandı.

- UMMAN SANAYİSİNİN TÜRKİYE'NİN DENEYİMİNE İHTİYACI VAR

Umman sanayisinin dönüşümünde Türkiye deneyiminin önemine vurgu yapan Bathari, "Umman'da elektronik aletlerin üretildiği fabrikalar var ama bunlar yeterli değil, bizim daha çok sanayiye ihtiyacımız var, Türkiye'nin deneyimine ihtiyacımız var." dedi.

Bathari, Muskat yönetiminin son çıkardığı yabancılar için yatırım kanununun yatırımcılara, özelliklede Türk yatırımcılara kolaylıklar sunduğunu, Zufar Ticaret ve Sanayi Odası'nın da Türk yatırımcıların ülkede herhangi bir zorlukla karşılaşmaları durumunda yardımcı olmaya hazır olduğunu söyledi.

Ekonomist Ahmed Keşub da, Umman'ın yabancı yatırımcıyı ülkede yatırım yapması için teşvik ettiğini ve sair ülkelerdeki Umman Büyükelçilerinin yabancı yatırımcının ülkeye çekilmesi için büyük çaba sarf ettiğini söyledi.

Keşub, Türkiye yatırımlarının Umman'ın serbest ticaret bölgesi ed-Dukum kentine ulaşmasını beklediklerini, nitekim de bölgede Türk yatırımcılar açısından hareketlilik gözlemlediklerini aktardı.

- SAĞLIK TURİZMİ

Ummanlı iş adamı Al-Madina Real Estate Company'in CEO'su Abdurrahman Ba'mar ise, Türk iş adamlarının turizm sektöründe büyük tecrübelerinin olduğunu söyledi.

Umman'ın turizm açısından önemli finans merkezlerinden biri olduğunu kaydeden Ba'mar, "İki ülke arasındaki turizmin geliştirilmesinde Türk iş adamlarının turizm sektöründeki büyük tecrübesinden yararlanılabilir." dedi.

Ba'mar, Umman Denizi kıyısındaki Zufar kentinin ikliminin ılıman olduğunu, turizm açısından birçok fırsat sunduğunu ve Türk yatırımcıların kentte özellikle sağlık turizmine yönelebileceğini dile getirdi.

- UMMAN-TÜRKİYE TİCARET HACMİ

Umman Ticaret ve Sanayi Odası verilerine göre, 2019'da, Umman, Türkiye'ye 634,4 milyon dolarlık ihracat, Türkiye'den de 226,5 milyon dolarlık ithalat yaptı. İki ülke arasındaki 2019 yılı ticaret hacmi 860 milyon doları aşarak 1 milyar dolara yaklaştı.

İki ülke arasındaki 2020 yılı ticaret hacmi ise tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle bir önceki yıla göre 6 milyon dolar azalarak 854 milyon dolarda kaldı.

Türkiye'den Umman'a daha çok tekstil, ayakkabı, beyaz eşya, gıda ve mobilya sektörlerinde ihracat yapılıyor.

Umman'da şimdiye kadar müteahhitlik ve mühendislik hizmetleri sektöründeki 35 Türk firması 7 milyar dolarlık projeyi hayata geçirdi.