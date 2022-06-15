Batı'yı çıldırtacak petrol ve doğal gaz açıklaması! Adeta para basıyor

Batı'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılar nedeniyle sıkıştırmaya çalıştığı Rusya, petrol ve doğal gaz fiyatlarının artışıyla gelirlerini katladı.

Finlandiya'da bulunan bağımsız bir araştırma kuruluşu olan Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi'nin (CREA) bir raporuna göre Rusya, çatışmanın ilk 100 gününde petrol ve doğal gaz satışından 93 milyar avro (97 milyar dolar) kazandı. Bu da Rusya'nın günde yaklaşık 1 milyar dolar kazandığı anlamına geliyor.

Rusya bu süre zarfında sadece ham petrol satışlarından 46 milyar avro (48 milyar dolar) kazanırken, boru hatları üzerinden ihraç ettiği doğal gaz, ülkeye 24 milyar avro (25 milyar dolar) kazandırdı.

CREA'ya göre petrol ürünleri, sıvılaştırılmış doğal gaz ve kömür de Putin'e milyarlarca dolar gelir kazandırdı.

PETROL VE DOĞAL GAZ GELİRLERİ SAVAŞ GİDERLERİNİN 3 KATI

Bu gelir, Rusya'nın savaş için harcadığı paraya ilişkin geçen ay yayınlanan bir tahmini fazlasıyla karşılıyor. The Moscow Times'ın bildirdiğine göre, Rusya Maliye Bakanlığı verileri, Nisan ayında Rusya'nın federal bütçesinin 628 milyar rublesinin ulusal savunmaya harcandığı ve bunun günde yaklaşık 21 milyar ruble (yaklaşık 330 milyon dolar) anlamına geldiğini gösteriyor.

CREA, Avrupa Birliği'nin (AB) işgalin ilk 100 günü boyunca Rusya'nın fosil yakıtlarının yüzde 61'ini ithal ettiğini ve bu miktarın yaklaşık 57 milyar avro (59 milyar dolar) olduğunu tespit etti.

Ancak, AB liderleri Mayıs ayının sonunda, Rusya'nın savaşı nedeniyle yıl sonuna kadar Rus ham petrol ithalatının yüzde 90'ının yasaklanmasını içeren yeni bir yaptırım paketi üzerinde anlaştılar.

Analistler, ABD ve Suudi Arabistan'dan sonra dünyanın üçüncü büyük petrol üreticisi olan Rusya'nın, Avrupa'nın petrol üzerindeki son yaptırımlarını, ham petrolü için başka alıcılar bularak veya yüksek fiyatları korumak için petrol üretimini azaltarak dengelemeye çalışacağını tahmin ediyor.

BOŞLUĞU DOLDURACAK ÜLKELER VAR

Uzmanlara göre Çin, muhtemelen AB'nin bıraktığı boşluğu doldurmada büyük bir rol oynayacak. Çin, Moskova'nın önemli bir müttefiki olmasının yanı sıra, savaştan önce Rus petrolünün en büyük alıcısıydı.

Ukrayna'ya yönelik saldırılar başladıktan sonra, Pekin'in Moskova'dan petrol alımları artış kaydetti. Emtia veri firması Kpler verilerine göre Çin, Rusya'dan Mart'tan Mayıs'a kadar 14,5 milyon varil petrol satın aldı ve bu, "geçen yılın aynı dönemine göre üç kat artış" anlamına geliyor.

Kpler verilerine göre ayrıca, Hindistan da Mart ayında Rusya'dan 11 milyon varil alırken, bu miktar Nisan'da 27 milyon varile, Mayıs'ta ise 21 milyon varil olarak kayıtlara geçti.