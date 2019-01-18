Batman Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı

AA muhabirinin TOKİ yetkililerinden aldığı bilgiye göre, bitki ve peyzajı ile Batman'a yeni soluk getirecek millet bahçesi projesi, içerisinde barındıracağı sosyal donatı alanları, yeşili, millet kıraathanesi, yürüyüş parkurları, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğa ile iç içe yepyeni bir sosyal yaşam alanı olacak.

Çocuklara yönelik içerisinde iki yeşil oyun tepesi ve macera köprüsü barındıracak büyük bir oyun alanının tasarlandığı millet bahçesi projesinde, her yaştan kişi için kültür-fizik alanları da planlandı.

Batman Millet Bahçesi projesinin içerisinde ikramların ücretsiz olduğu millet kıraathanesi de yer alacak. Kitap okumak ya da ders çalışmak isteyen öğrenciler burada internet, fotokopi ve tarayıcıdan da ücretsiz yararlanabilecek.

Öğrenciler için ders çalışma merkezi, halk için kitap okuma ve sohbet etme merkezi bulunacak millet kıraathanesinin kapalı alan bölümünde kitaplık, oturma salonu, servis mutfağı ve mescitler bulunacak.

Peyzaj düzenlemelerinde meşe ve çitlembik ağacının kullanıldığı projede, yöreye özgü türlerden seçilen meyve ağaçlarına da yer verildi.

Toplam çocuk oyun alanının 2 bin 415 metrekare olduğu millet bahçesinde, çok amaçlı etkinlik alanları 4 bin 540 metrekare olacak. 13 bin metrekarelik çim alanının olacağı millet bahçesinde, 6 bin 800 metrekarelik alanda tematik bahçeler de yer alacak.

Ayrıca, koşu, yürüyüş ve gezinti parkurunun kenarında, millet bahçesinin girişlerine yakın noktalarda 5 de çeşme yapılacak.