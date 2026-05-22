Bayram için AJet ve THY'den ek sefer kararı

THY'den yapılan açıklamada, "Kurban Bayramı döneminde sevdikleriyle bir araya gelmek isteyen misafirlerimizin artan seyahat talebini karşılamak amacıyla, 22-31 Mayıs tarihleri arasında 365 ilave sefer planladık. THY olarak bayram boyunca misafirlerimizi sevdiklerine güvenle ulaştırmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

AJET, BAYRAM TATİLİ İÇİN 180 EK SEFER PLANLADI

AJet, Kurban Bayramı tatili için 134'ü iç hat, 46'sı dış hat olmak üzere toplam 180 ilave sefer planladı.

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AJet olarak, Kurban Bayramı tatilinde misafirlerimizin artan talebini karşılamak amacıyla ek sefer planlaması yaptık. 21 Mayıs-31 Mayıs tarihleri arasında 134'ü iç hat, 46'sı dış hat olmak üzere toplam 180 ek sefer gerçekleştireceğiz. Tüm misafirlerimizin Kurban Bayramı'nı kutlar, emniyetli uçuşlar dileriz." ifadelerini kullandı.