Bayramda EFT geçer mi? Bayramda yapılan EFT ne zaman hesaba geçer?

31 Temmuz 2020 Cuma 17:35 - Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 17:35

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020 tarihleri arasında kutlanacak. Bayramda banka aracılığıyla mobil uygulamalar üzerinden EFT yapmak isteyenler Bayramda EFT geçer mi? sorusuna yanıt arıyor. Kurban Bayramı'nda yapılan EFT'nin ne zaman hesaba geçeceği konusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere bankalar resmi ve dini tatillerde işlem yapmıyor. Buna göre Bayramda yapılan EFT ne zaman hesaba geçer? İşte detaylar...

BAYRAMDA EFT GEÇER Mİ?

Bayramda yapılan EFT işlemleri resmi tatillerde beklemeye alınıyor. Resmi tatil sonrasında EFT işlemleri gerçekleştiriliyor. Yani Bayramda yapılan EFT işlemi 4 Ağustos mesai başlangıç saatinde hesaba geçer.

Ülkemizde faaliyet gösteren bankaların tamamı 4 günlük Kurban Bayramı boyunca çalışmayacaktır. Bundan dolayı bankacılık işlemleri bayram sonuna kadar yapılamayacaktır.

EFT işlemleri resmi tatillerde beklemeye alınıyor. Resmi tatil sonrasında EFT işlemleri gerçekleştiriliyor.

2020 KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

30 Temmuz Perşembe - Arefe günü

31 Temmuz Cuma - Bayramın 1. günü

1 Ağustos Cumartesi - Bayramın 2. günü

2 Ağustos Pazar - Bayramın 3. günü

3 Ağustos Pazartesi : Bayramın 3. günü

Resmi tatilde havale olur mu? Bayramda havale yapılır mı 2020?