Resmi tatilde havale olur mu? Bayramda havale yapılır mı 2020?

31 Temmuz 2020 Cuma 17:37 - Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 17:37

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020 tarihleri arasında kutlanacak. Bayramda banka aracılığıyla mobil uygulamalar üzerinden başka bir hesaba havale yapmak isteyenler Resmi tatilde havale olur mu? sorusuna yanıt arıyor. Havale işlemleri genel olarak hesaplar arası para gönderme işlemi olarak bilinir. EFT'de olduğu gibi farklı bir bankaya havale işlemi gerçekleştiremezsiniz. Kurban Bayramı'nda yapılan havalenin ne zaman hesaba geçeceği konusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere bankalar resmi ve dini tatillerde işlem yapmıyor. Buna göre Bayramda havale yapılır mı 2020? İşte detaylar...

RESMİ TATİLDE HAVALE OLUR MU?

Ülkemizde faaliyet gösteren bankaların tamamı 4 günlük Kurban Bayramı boyunca çalışmayacaktır. Bundan dolayı bankacılık işlemleri bayram sonuna kadar yapılamayacaktır. Fakat Bayramda yapılan havale işlemleri resmi tatillerde de gerçekleştirilebiliyor.

EFT işlemleri ise resmi tatillerde beklemeye alınıyor. Resmi tatil sonrasında EFT işlemleri gerçekleştiriliyor.

Havale işlemi ise aynı bankalar arasında yapıldığından dolayı işlem gerçekleştirilebiliyor. Yani Resmi tatilde havale yapılabiliyor.

Hafta sonu ve Resmi tatillerde cebe transfer yaptığınız parayı karşı taraf bankamatiklerden çekebilmektedir. Yani hafta sonu karşı tarafa gönderilen para aynı gün atmlerden çekilebilir ancak cebe havale gönderilen paralar, sadece gönderilen bankanın ATM'sinden çekilebilmektedir.



EFT VE HAVALE ARASINDAKİ FARKLAR

– EFT farklı banka hesaplarına para gönderimini sağlar ancak havale kendi hesaplarınız arasında bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz

– EFT'nin onay süresi daha kısadır

– EFT işlemi için sizden istenen bilgiler daha az ve kısadır havalede bu işlem daha uzun sürer

– EFT ücreti genellikle daha pahalı, havale ücreti ise daha ucuzdur.

Bayramda EFT geçer mi? Bayramda yapılan EFT ne zaman hesaba geçer?