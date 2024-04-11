Enflasyon kaynaklı refah kaybının giderilmesi, ekonomi yönetiminin öncelikli gündem başlığı. Yol haritasına OVP ve kalkınma planı şekil verecek. Refah seviyesindeki artışın kalıcı hale gelmesi için alım gücünü artırıcı eylem planı dahil yeni bütçe çalışmalarına hız verilecek.

Enflasyondaki artışa paralel olarak hayat pahalılığında başlayan dalgalanmayla mücadele hükümetin öncelik vereceği konuların başında gelecek. Bu noktada, oluşturulacak yol haritasına OVP ve kalkınma planı rehberlik edecek. Nihai hedefse kalıcı refahın sağlanması olarak belirlendi. Yeni Şafak'ın haberine göre, Enflasyonun tek haneli rakamlara düşürülmesi ve bir daha yükselmemesi için reform planından taviz verilemeyeceği öğrenildi. Ekonomi yönetimi, enflasyonda yaşanan artışın önüne geçmek ve hayat pahalılığındaki yukarı yönlü hareketliliği tersine çevirmek için bir dizi reformu hayata geçirecek.

ÖNCELİK ENFLASYONUN DÜŞÜRÜLMESİ

Alımı gücü artırıcı eylem planı da önümüzdeki süreçte hükümetin gündeminde olacak. Reformlar, Orta Vadeli Program ve 12'inci Kalkınma Planı çerçevesinde, yasal ve idari düzenlemeler bütünü olarak uygulanacak. Hükümetin reform paketi kapsamında, temel hedefin kalıcı refahı sağlamak olacak. Bu çerçevede, önceliğin enflasyon düşürücü önlemlere verilmesi bekleniyor.

EKONOMİDE DÖRT AYAKLI PLAN

Enflasyon, kısa vadede baz etkisiyle düşecek, orta vadede ise tek haneli seviyelere gerileyecek. Enflasyonda sağlanacak düşüşün kalıcı olması içinse yapısal reformlara ağırlık verilecek. Yapısal reformlar, kamu maliyesinin disiplin altına alınması ve KİT'lerin işlevsel hale getirilmesi, verginin tabana yayılması, vergi dilimlerinin gelir dağılıma uyumlu hale getirilmesi olmak üzere dört ayak üzerine bindirilecek.

POLİTİKA FAİZİ TEK ARAÇ OLMAYACAK

Nisan ve mayıs aylarında enflasyonun seyrine bağlı olarak Merkez Bankası'nın faiz politikasını da gözden geçirileceği ifade edildi. Haziran sonrasındaysa baza etkisiyle enflasyonun düştüğü gözlenecek. Düşüşün sağlanması noktasında ise politika faizi dışında kalan enstrümanlarda kullanılacak.

REFORM PAKETİNE BÜTÇE UYUMU

Bayram sonrası ilk kabine toplantısında reform paketinin detayları ele alınacak. OVP kapsamında, Meclis'e gönderilecek reform yasalarının 2025 bütçesiyle uyumlu olacak. KİT reformu ve vergi reformu da bütçe çalışmaları hazırlanacak. Alımı gücü artırıcı eylem planı da yeni bütçe çalışmalarına göre şekillenecek.