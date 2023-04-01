BBP Genel Başkanı Destici: 21. yüzyıl Türk asrı olacak

Partisince bir otelde, "Sevdamız Türkiye, Hedef 2023" sloganıyla düzenlenen "Bilgilendirme, İstişare ve Dayanışma Toplantısı"nda konuşan Destici, 5 Nisan 1994 ekonomik krizi, 28 Şubat, 2001 ekonomik krizi, Danıştay baskını, Hrant Dink cinayeti, 367 krizi, Ergenekon dava süreçleri, MİT krizi, Gezi olayları, 17/25 Aralık süreci, 6-8 Ekim olayları ve 15 Temmuz darbe girişimine değinerek, bu olayların ekonomiye olumsuz etkilerinden bahsetti.

Yaşanan tüm olaylarda uluslararası güç odakların parmak izlerine rastlanıldığını kaydeden Destici, ayrıca Suriye'deki gelişmelere ve göç konusuna vurgu yaptı.

Destici, Türkiye'nin durumunu veriler ışığında anlatarak, "Gerek içeriden, gerekse çevremizdeki olumsuz gelişmelere rağmen birçok konuda AB ortalamasını tutturduğumuzu göreceksiniz. Biz inanıyoruz ki, 21. yüzyıl Türk asrı olacak ve şimdilik bölgesel bir güç olarak dünyada her geçen gün etkinliğimizi artırıyoruz. İnanıyorum ki bizim çocuklarımız, torunlarımız küresel bir güç olan Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları olarak yaşayacaklar." ifadelerini kullandı.

BABACAN'A ELEŞTİRİ

Yüksek enflasyon ve döviz kurlarındaki dalgalanmanın Türkiye'yi olumsuz etkilediğine işaret eden Destici, hükümetin bazı olağan dışı tedbirler almak zorunda kaldığını belirtti.

Yaşanan bu sürecin iki önemli sebebi bulunduğunu anlatan Destici, şöyle konuştu:

"Birincisi, geçmiş yıllarda uygulanan düşük kur, yüksek reel faiz politikasıdır. Yani Ali Babacan politikaları. Bu politika, ekonomik verileri dikkate almadan çok uzun süre devam ettirildi. Bunun en son neticesi, Cumhuriyet tarihimizde finansal devasa bir cari açıkla karşı karşıya kaldık. Bu, ülkemizin döviz ihtiyacı üzerindeki stresi artırdı. Döviz kurlarının kontrol dışına ve dolarizasyonun anormal seviyelere çıkmasına neden oldu. Millet İttifakı'nın ekonomiyi teslim edeceği kişi olarak sunulan Sayın Babacan, işte bu cari açığın ve yüksek enflasyonun, dış borçlanmanın başındaki kişiydi. Allah'tan Türkiye kurtuldu ve yatırımı, istihdamı önceleyen bir ekonomik sisteme geçti. İkinci etken, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecidir. Ukrayna-Rusya savaşı da bu işin adeta tuzu biberi olmuştur."

İthalat ve ihracata ilişkin rakamları paylaşan Destici, başta muhalefet olmak üzere bazı kesimlerin felaket tellallığı yaptığını söyledi.

Destici, "Oysa rakamlara baktığımızda durumun onların dediği gibi olmadığını görüyoruz. Birkaç yıl öncesine göre negatif manada bir değişim var fakat son 15 yılın ortalamasına bakarsanız, geçmişte iyi olarak kabul edilen birçok yılda ekonomik performansın bugünkünden daha kötü olduğu görülecektir. Türkiye özellikle son 5-6 yıllık performansıyla 193 ülke arasında bir yıldız gibi parlıyor. Bu şunu gösteriyor, biz kararlarımızı verirken başkalarının etkisinde kalmazsak, bağımsız, gerçekçi ve ayakları yere basan politikalarla ülkemizi yönetirsek, çok daha güçlü olacağız." ifadelerini kullandı.

BBP'nin kurulduğu günden bugüne kimin ne diyeceğine bakmadan inandığı doğrulara 'evet' dediğini kaydeden Destici, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yanlış bulduğumuz bir şeyin de karşısında dikildik. Yaptığımız hiçbir şeyden pişmanlık duymadık. Önce milletimiz, devletimiz dedik. Kendimizi değil milletimizin istiklalini ve istikbalini önceledik. Bu anlayış ve duruş bundan sonra da devam edecek. Şehit liderimizin emanetine, ilkelerine sıkı sıkıya sarılacağız. Kimseden ve hiçbir şeyden korkmadan hakkı söyleyeceğiz, savunacağız ve yücelteceğiz. Bunun için Cumhur İttifakı'ndayız, bunun için cumhurla yürüyoruz ve bu yürüyüşün sonu sizlerin desteğiyle yine zaferle neticelenecektir."

Toplantıya Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile iş insanları ve ekonomi çevrelerinden temsilciler katıldı.