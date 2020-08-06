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Ekonomi

BDDK'dan Türk Lirası açıklaması

BDDK, yurt dışında yerleşik bankalara, Türkiye kapsamında yapacakları Türk Lirası işlemlerde esneklik sağladı

06 Ağustos 2020 Perşembe 17:31 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 17:31
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