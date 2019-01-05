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BD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 7 bin varil artış gösterdi

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 7 bin varil artış gösterdi.

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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 7 bin varil (yüzde 0,01) artışla 441,4 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 3,1 milyon varil azalacağı yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta 46 bin varil düşüş kaydetmişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta bir önceki haftaya göre değişiklik göstermeyerek 649,1 milyon varil seviyesinde sabit kaldı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 6,89 milyon varil (yüzde 3) artışla 240 milyon varile yükseldi. Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 2 milyon varil yükseliş olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 3 milyon varil artış göstermişti.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 264 bin varil azalışla 7,39 milyon varile, ihracatı da günlük ortalama 732 bin varil düşüşle 2,24 milyon varile geriledi.

Ülkenin ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 2 bin varil azaldı. Günlük ortalama ham petrol üretimi ülkenin Alaska eyaletinde 2 bin varil azalırken, diğer eyaletlerde ise değişiklik göstermedi.

Böylece, 22-28 Aralık haftasında ABD'nin ham petrol üretimi yaklaşık günlük ortalama 11,7 milyon varil seviyesinde gerçekleşirken, son 51 haftada 11'inci kez düşüş gösterdi.

EIA'nın "Aralık 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporuna" göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin gelecek yıl 12,1 milyon varil olacağı tahmin ediliyor.

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