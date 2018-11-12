Belediye, AVM ve otele ‘Sıfır Atık’ zorunluluğu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde hayata geçirilen ‘Sıfır Atık Projesi’ Tüm Türkiye’ye yayılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanarak görüşe açılan ‘Sıfır Atık Yönetmelik Taslağı’na göre birçok kurum bu projeye dahil olacak. Düzenlemeyle belediyeler, alışveriş merkezleri, organize sanayi bölgeleri, bin ve üzerinde çalışanı olan kamu kurum ve kuruluşları, 100’den fazla öğrencisi bulunan eğitim kurumları, 100 üzeri çalışanı olan iş yerleri, sanayi kuruluşları, 4 ve 5 yıldızlı oteller ile 50 ve üzeri yatak kapasitesine sahip sağlık kuruluşlarına 2019’da Sıfır Atık Sistemi’ne geçerek, Sıfır Atık Belgesi alma zorunluluğu getirilecek.

ATIK MERKEZİ ŞARTI

Bunun yanı sıra 500 ile 1000 arası çalışanı bulunan kamu kurum ve kuruluşları, 100 ve daha az öğrencisi olan eğitim kurumları okullar, üniversiteler, yurtlar 100 ve daha az çalışanı olan iş yerleri, sanayi kuruluşları, hızlı yemek işletmeleri, turizm işletme belgesine sahip yerler 2020’de, 500’den az çalışanı olan kamu kurum ve kuruluşları 2021’den itibaren sisteme dahil olacak ve belge alacak.

Taslakta, kurum ve kuruluşların Sıfır Atık Sistemi’ne geçişine ilişkin planlanan takvime de yer verildi. Buna göre, yönetmelik uygulamaya geçerse başta belediyeler olmak üzere havalimanı, liman, marina, otogar, tren garı, alışveriş merkezleri, organize sanayi bölgeleri, bin ve üzerinde çalışanı olan kamu kurum ve kuruluşları, 100’den fazla öğrencisi olan eğitim kurumları okullar, üniversiteler, yurtlar, 100’den fazla çalışanı olan iş yerleri, sanayi kuruluşları, 4 ve 5 yıldızlı oteller ile 50 ve üzeri yatak kapasitesine sahip sağlık kuruluşları 2019’da Sıfır Atık Sistemi’ne geçecek ve belge alma zorunluluğu getirilecek. Belirtilen tarih öncesinde belge almak isteyenler ile diğer yerler ise talep etmeleri halinde Sıfır Atık Belge müracaatında bulunabilecek.

SORUMLU BELEDİYE

Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni uygulayan büyükşehir ilçe belediyeleri, il ve ilçe belediyeleri atıkların toplanması veya toplattırılmasından sorumlu tutulacak.