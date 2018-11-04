Belediyeden Diyarbakır'a 1,2 milyar lira yatırım gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, iki yılda yaptığı 1,2 milyar liralık yatırımla kentin çehresini değiştirdi.

Terör soruşturması kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'ın görevden alınmasından sonra yerine kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında İçişleri Bakanlığınca 1 Kasım 2016'da belediyeye görevlendirilen Cumali Atilla, kaynakların doğrudan halka hizmet olarak sunulması için önemli projeleri uygulamaya geçirdi.

Yatırım yüzde 40'a yükseldi

İlk olarak kısa bir süre içerisinde çevre düzenlemesi yapıldı, kaldırım, kavşak ile orta refüjlere mevsimlik çiçek dikildi, kentin birçok önemli caddesi asfaltlandı ve kent trafiğinin sorunsuz şekilde seyretmesi için sinyalizasyon sistemi hayata geçirildi.

Kültürel ve sosyal hizmetler de dahil olmak üzere kaldırım, yol, park, yeşil alan, tesis, tarım ve hayvancılık projeleriyle 543 milyon 537 bin liralık yatırım yapılarak DBP'li yönetim döneminde belediyenin yüzde 12 olan yatırım miktarı yüzde 40'a çıkarıldı.

DİSKİ 74 projeyi tamamladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DİSKİ) ise son iki yılda 647 milyon 745 bin lira yatırımla kent genelinde 74 içme suyu, kanalizasyon, atık su ve yağmursuyu projesini tamamladı. İl genelinde yapımı devam eden 44 proje ise yıl sonunda tamamlanacak.

1 milyon 400 bin ton asfalt

2017'de kentin cadde ve bulvarlarına 600 bin ton sıcak asfalt seren belediye, bu yıl da merkeze bağlı 4 ilçede 800 bin ton sıcak asfalt sermeyi başardı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bozulan ve yapılmasına ihtiyaç duyulan yerlere 568 bin metrekare kaldırım taşı döşedi, yeni kaldırımlar görme ve bedensel engellilerin kullanımına uygun şekilde inşa edildi.

7 milyon 500 bin çiçek

Belediye, orta refüj ve kavşaklara 2017'de farklı türlerde 3 milyon 500 bin, 2018'de ise 4 milyon olmak üzere 7 milyon 500 bin çiçek ekerek kenti çiçek bahçesine dönüştürdü. Yeşillendirme çalışmaları kapsamında orta refüj, park ve kavşaklara farklı türlerde 21 bin ağaç dikildi.

Kent Meydanı tamamlandı

Kitap kafe, fitness aletleri, bisiklet yolları, çocuk oyun gruplarının yer aldığı 70 bin metrekare üzerine inşa edilen Kent Meydanı'nın yanı sıra yine Kayapınar ilçesinde tematik bahçeler, çocuklara yönelik eğlence tepeleri ve göletlerin yer aldığı 34 bin metrekare büyüklüğündeki Temapark hizmete açıldı.

Ücretsiz 1 milyon Diyarkart dağıtıldı

Düzenli ve sistemli toplu taşıma hizmetleri için biniş kart sistemini yaygınlaştırmayı amaçlayan belediye, daha önce ücretli şekilde satışı yapılan Diyarkart'ı 1 milyon kişiye ücretsiz verdi.

Şehir klimalı durakla tanıştı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın rahatlığı için şehrin farklı noktalarına kapalı ve klimalı duraklar yerleştirdi. 18 metrekarelik alana sahip duraklarda kitaplık, klima, engelli rampası ve 12 kişilik oturma alanı bulunuyor.

82 yeni otobüs alındı

2017'de 32 doğal gazla çalışan çevre dostu otobüsü satın alarak toplu taşıma araç filosunu genişleten belediye, 2018 yılında 50 yeni otobüs alarak araç filo sayısını 248'e çıkardı. 90 kişiyi taşıma kapasitesine sahip olan yeni otobüslerde engellilerin kullanımına uygun rampa sistemleri de bulunuyor. Toplu taşıma araçlarında ücretsiz mobil internet ve şarj ünitesi hizmeti de sunuluyor.

Binlerce kişi kurslardan yararlandı

Belediyenin Kültür ve Kongre Merkezi'nde açılan ney, bağlama, piyano, gitar, keman, santur, yan flüt, tar, setar, kemençe, erbane, yağlı boya resim, seramik, tiyatro, halk oyunları ve fotoğrafçılık kurslarına binlerce çocuk, genç ve yetişkin katıldı.

9 bin hasta yakını ağırlandı

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin sağlık merkezi konumundaki Diyarbakır'a çevre il ile ilçelerden gelen hasta yakınları için Yenişehir ilçesinde oluşturulan misafirhanede 9 bin 11 kişiyi ağırlandı.

4 bin 134 kişiye kıyafet

Geliştirdiği sosyal projelerle gelir düzeyi düşük vatandaşlara destek veren belediye, ihtiyaç sahipleri için Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'nda oluşturduğu Giysi Bankası'nda 4 bin 134 kişiye 27 bin 468 parça kıyafet yardımında bulundu.

Tatil yapma imkanı bulunmayan çocuklara yönelik ücretsiz düzenlenen Çocuk Yaz Kampı’ndan 2 bin 200 kişi faydalandı.

10 bin dönüm araziyi suya kavuşturacak

Üreticiyi desteklemek için tarım ve hayvancılık alanlarında farklı projelere imza atan belediye, Çermik ilçesi ile Hanika Boğazı mevkisinde inşa ettiği ve yüzde 95'ini tamamladığı sulama kanalıyla 10 mahalledeki bin 225 çiftçinin 10 bin dönüm arazisini suyla buluşturacak.

Kent merkezine 73 bin metre yağmur suyu şebekesi

DİSKİ Genel Müdürlüğü, altyapı yatırımları kapsamında 2017-2018 zaman diliminde kent merkezine 323 bin metre içme suyu, 216 bin metre atık su ve 73 bin metre yağmur suyu şebekesi döşedi.

"Önerilerini almaya özen gösteriyoruz"

Başkan Cumali Atilla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halka yakışır bir şehir oluşturmak için gayret ettiklerini, yatırımları hayata geçirirken vatandaşın taleplerine öncelik verdiklerini söyledi.

"Bu şehri bu şehirde yaşayanlarla yöneteceğiz." ilkesiyle ilk günden bu yana çalışma yürüttüklerini vurgulayan Atilla, şöyle konuştu:

"Hizmetlerimizi gerçekleştirdikten sonra hem yapım aşamasında hem sonrasında o mahallede, sokakta yaşayan hemşehrilerimize giderek hizmetten memnuniyetlerini ve bundan sonrası için önerilerini almaya özen gösteriyoruz. Biz gönüllere giden yolu da imar ediyoruz."

"Marka şehir olması için çalışıyoruz"

Atilla, 2019 yılında da önemli projeleri uygulamaya geçireceklerini aktararak şunları kaydetti:

"2 yıllık görev süremizde altyapı hizmetlerine çok önem verdik çünkü bu alanda önemli bir boşluk vardı. Önümüzdeki yıl da bunlara önem vereceğiz. Şehrin ihtiyaçları doğrultusunda Diyarbakır'ın 'marka şehir' olması adına çalışmalarımızı gerçekleştirmeye gayret göstereceğiz. Önümüzdeki dönem de şehrimize hizmet sunmak için bereketli bir yıl olacaktır. Diyarbakır'ın turizmde markalaşması, ticaret ve sanayi şehri olması, sosyokültürel kalkınması için çalışıyoruz."