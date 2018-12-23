Belirsizlik bitti

Sahiplik konusunda bir süredir tartışma yaşanan Türk Telekom’da bankalar tarafından kurulan şirket yönetime dahil oldu. Ojer Telekomünikasyon’un (OTAŞ) Türk Telekom’daki hisseleri Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası tarafından kurulan Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş’ye resmen devredildi. Konu ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamada OTAŞ’ın sahip olduğu, Türk Telekom’un sermayesinin yüzde 55’ini oluşturan A Grubu hisselerinin tamamının OTAŞ’a kredi veren Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası’nın doğrudan veya dolaylı ortak olacakları Levent Yapılandırma Yönetimi AŞ’ye (LYY) devrinin gerçekleştiği ifade edildi.

YÖNETİM YAPISI DEĞİŞTİ

Devir işlemlerinin tamamlanması ardından Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası’dan peş peşe açıklamalar yapıldı. KAP’ta yer alan açıklamalarda, LYY’ye Akbank’ın yüzde 35.5598 oranında, Garanti’nin yüzde 22.1265 oranında, İş Bankası’nın ise yüzde 11.5972 oranında iştirak ettiği bilgileri yer aldı. Hisse devrinin ardından Türk Telekom üst yönetiminde bu doğrultuda değişiklikler yapıldı. Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi olan Mohammed Hariri, Cenk Serdar, Faisal Mohammed I Aldughaither ve Al-Hakam Marwan Moh’d Kanafani şirketteki tüm görevlerinden istifa etti. İstifa eden üyelerin kalan görev sürelerini tamamlamak üzere de Hariri’nin yerine İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran’ın, Serdar’ın yerine Garanti Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Muammer Cüneyt Sezgin’in, Kanafani’nin yerine Akbank Teftiş Kurulu Başkanı Eyüp Engin’in atanmasına karar verildi.

GENEL KURUL 25 OCAK’TA

Yeni yönetim internet sitesinden de duyuruldu. Buna göre Ulaştırma Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan Türk Telekom’un Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirildi. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Engin olurken, Türk Telekom’un Yönetim Kurulu’nun diğer üyeleri şu isimlerden oluştu: Yönetim Kurulu üyeleri; Bülent Aksu, Dr. Nureddin Nebati, Hakan Aran, Muammer Cüneyt Sezgin. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri; Selim Dursun, Yiğit Bulut, Sefer Turan, İbrahim Eren. KAP’ta yer alan açıklamada, atama kararlarının şirketin ilk genel kurul toplantısında onaya sunulacağı ifade edildi. Tüm bu gelişmeler nedeniyle Türk Telekom’un 25 Ocak 2019 tarihinde, Olağanüstü Genel Kurul’a gideceği duyuruldu.

‘Amacımız en kısa sürede devretmek’