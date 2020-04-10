Benzin fiyatı ne kadar oldu? Benzin fiyatı ne kadara düştü? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir indirimli benzin litre fiyatları

10 Nisan 2020 Cuma 16:15 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 16:15

Benzinin litre fiyatında 13 kuruş indirim daha yapılacak. Dolardaki düşüşün ardından benzin ve motorin fiyatları düşmeye devam ediyor. Petrol fiyatlarında son günlerde görülen düşüş, akaryakıt fiyatlarını da aşağı çekiyor. Gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatında 13 kuruş daha indirim yapılması bekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzinin litre fiyatı ne kadar oldu?

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidildi. Buna göre, benzinin litre fiyatında ise 13 kuruş indirim yapıldı.

Başkent Ankara'da benzinin litre fiyatı 5,11 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 4,97 liraya, İzmir'de 5,26 liradan 5,13 liraya düşecek.

BENZİN FİYATLARI DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR

11 Mart’da motorin ve benzin fiyatlarında indirime gidilmişti. Motorinin litre fiyatında ortalama 56 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 60 kuruş indirim yapılmıştı.

İlk büyük indirimle Ankara'da benzinin litre fiyatı 6,13 lira olmuştu. Benzinin litresi İstanbul'da 6,64 liradan 6,04 liraya, İzmir'de 6,74 liradan 6,14 liraya düşmüştü.

Ardından yapılan ikinci indirim ise 14 Mart günü gerçekleşmişti. Benzinde 51 kuruş indirim yapılmıştı.

İndirimle, Ankara'da 6 lira 13 kuruş olan benzinin litresi, 5 lira 62 kuruş, İstanbul'da 6 lira 4 kuruştan 5 lira 53 kuruş, İzmir'de 6 lira14 kuruş olan benzinin litresinin 5 lira 63 kuruş olmuştu.

Bunun üzerine benzine litre fiyatı üzerinden 25 kuruş indirim daha yapılmıştı. Sonrasında ise düzenlemeyle benzinde 16 kuruş daha indirime gidilmişti. Son olarak da itibaren geçerli olmak üzere de benzinde 22 kuruş indirim yapılmıştı.

LPG FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Yakın bir zamanda Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından LPG otogaz pompa fiyatlarına 95 kuruş indirim geldiği açıklandı. İndirimin ardından LPG Otogaz'ın litre fiyatı ortalama İstanbul'da 3.97 liradan, 3,02 liraya, Ankara ve İzmir'de ise 3,98 liradan 3,03 liraya geriledi.

PETROL FİYATLARI 1 HAFTADA YÜZDE 50 ARTTI

Yıla 66 dolar seviyesinden başlayan Brent petrolün varil fiyatı, 31 Mart’ta 22 dolara kadar geriledikten sonra, bugün itibarıyla 32 dolar seviyesinde.

Virüs salgınının küresel talebi düşürmesi ve Suudi Arabistan ile Rusya arasında başlayan fiyat savaşı nedeniyle petrol fiyatlarında sert düşüş kaydedilmişti.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.