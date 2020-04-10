Mazotun indirimli fiyatı ne kadar oldu? Mazot fiyatı ne kadara düştü? Ankara, İstanbul, İzmir indirimli mazot fiyatları

10 Nisan 2020 Cuma 16:29 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 16:29

Mazotun litre fiyatında 9 kuruş indirim daha yapılacak. Dolardaki düşüşün ardından benzin ve motorin fiyatları düşmeye devam ediyor. Petrol fiyatlarında son günlerde görülen düşüş, akaryakıt fiyatlarını da aşağı çekiyor. Gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatında 13, mazot fiyatına ise 9 kuruş daha indirim yapılması bekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de mazotun litre fiyatı ne kadar oldu? İşte dizel araçlar için mazotun indirimli yeni litre fiyatları...

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Mazot ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidildi. Buna göre, motorinin litre fiyatında 9 kuruş indirim yapıldı.

Başkent Ankara'da motorinin litre fiyatı 5,40 lira olacak. Mazotun litre fiyatı İstanbul'da 5,32 liraya, İzmir'de 5,52 liradan satılan motorinin fiyatı 5,43 liraya düşecek.

AKARYAKIT FİYATLARI DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR

11 Mart’da mazot ve benzin fiyatlarında indirime gidilmişti. Motorinin litre fiyatında ortalama 56 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 60 kuruş indirim yapılmıştı.

LPG FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Yakın bir zamanda Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından LPG otogaz pompa fiyatlarına 95 kuruş indirim geldiği açıklandı. İndirimin ardından LPG Otogaz'ın litre fiyatı ortalama İstanbul'da 3.97 liradan, 3,02 liraya, Ankara ve İzmir'de ise 3,98 liradan 3,03 liraya geriledi.

PETROL FİYATLARI 1 HAFTADA YÜZDE 50 ARTTI

Yıla 66 dolar seviyesinden başlayan Brent petrolün varil fiyatı, 31 Mart’ta 22 dolara kadar geriledikten sonra, bugün itibarıyla 32 dolar seviyesinde.

Virüs salgınının küresel talebi düşürmesi ve Suudi Arabistan ile Rusya arasında başlayan fiyat savaşı nedeniyle petrol fiyatlarında sert düşüş kaydedilmişti.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

BENZİN FİYATI NE KADARA DÜŞTÜ?