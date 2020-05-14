14 Mayıs 2020 Perşembe 10:45 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 10:45

Alınan bilgiye göre, indirimle birlikte Ankara'da ortalama 5,61 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,54 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 5,47 liradan 5,40 liraya, İzmir'de 5,64 liradan 5,57 liraya inecek.

Motorin grubunda da 12 kuruşluk bir indirim olacak.

İndirimler cuma gününden itibaren geçerli olacak.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.