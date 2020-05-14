İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9579
  • EURO
    7,5299
  • ALTIN
    384.086
  • BIST100
    99940.3
Ekonomi

Benzin ve motorinde indirim

Cuma gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 12 kuruş, benzin grubunda 7 kuruş indirim bekleniyor.

14 Mayıs 2020 Perşembe 10:45 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 10:45
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, indirimle birlikte Ankara'da ortalama 5,61 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,54 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 5,47 liradan 5,40 liraya, İzmir'de 5,64 liradan 5,57 liraya inecek.

Motorin grubunda da 12 kuruşluk bir indirim olacak.

İndirimler cuma gününden itibaren geçerli olacak.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Balkonda bulunan ebabil kuşu, bakımı yapılarak doğaya salındı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.