Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Benzinde 19 kuruş indirim yapıldı

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 19 kuruşluk indirim gerçekleşecek.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 19 kuruşluk indirim gerçekleşecek.
 
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim benzinin pompa fiyatlarına ortalama 19 kuruş olarak yansıyacak.
 
Buna göre, Ankara'da ortalama 6,69 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,50 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,58 liradan 6,39 liraya, İzmir'de 6,68 liradan 6,49 liraya inecek.
 
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
 
Akaryakıt fiyatlarında mayıs ayından itibaren uygulanan eşel mobil sistemi çerçevesinde, uluslararası petrol piyasaları ve kurda meydana gelen değişiklikler ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor. Fiyatlarda ÖTV'den karşılanan miktarın altına düşülmesi durumunda indirim gerçekleşiyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nden ‘Ustalara Saygı Gecesi’

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nden ‘Ustalara Saygı Gecesi’

Apple'dan iPhone'lar için WhatsApp kararı

Apple'dan iPhone'lar için WhatsApp kararı

Türkiye'nin en yüksek barajı projesinde sona geliniyor

Türkiye'nin en yüksek barajı projesinde sona geliniyor

Hayalet uçak Suriye'de görüntülendi

Hayalet uçak Suriye'de görüntülendi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA