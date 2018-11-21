BES fon tutarı 86 milyar TL

Türkiye'de 27 Ekim 2003’te faaliyete geçen Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), 15. yılını geride bıraktı. Düzenli olarak BES’e dair rakamları yayınlayan Emeklilik Gözetim Merkezi’nin son raporuna göre, katılımcı sayısı 6 milyon 898 bin olurken toplam fon büyüklüğü 86 milyar liraya ulaştı. 75 milyar lirası katılımcıların fon tutarını oluştururken devlet katkısı 11 milyar liraya yaklaştı. 5 milyon çalışan ise Otomatik Katılım Sistemi’nde (OKS) yer alırken burada toplanan fon tutarı 4 milyar 122 milyon lira olarak hesaplandı.

ALTIN ÇOK KAZANDIRDI

Katılımcı sayısı otomatik BES’in yürürlüğe girdiği günden beri hızla artıyor. 2013’te 4.1 milyon olan katılımcı sayısı 2018’i yaklaşık olarak 7 milyon kişiyle bitirecek. 1 Ocak 2019 itibarıyla 5 ila 9 çalışanı olan işyerlerinin OKS’ye dahil olması ve bu sebeple de toplam fon tutarında ciddi bir artış yaşanması bekleniyor. Yılbaşıyla birlikte yaklaşık 2.5 milyon çalışan otomatik olarak sisteme katılacak. 2019’la birlikte BES’te kimi düzenlemelerin yapılması ve sisteme giren çalışanların sistemde kalma oranlarının yükselmesi bekleniyor. Katılımcılar paralarını çeşitli fon gruplarına yatırarak değerlenmesini sağlayabiliyor. 2018 yılı içerisinde en çok getirisi olan fon grupları sırasıyla şöyle: yüzde 36 getiriyle Kıymetli Madenler, yüzde 30 ile Borçlanma Araçları Yabancı Para ve yüzde 17 ile Karma.