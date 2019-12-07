BES’te mobilden satış dönemi

BES sözleşmelerinde mobil onaylı satış dönemine geçen Vakıf Emeklilik bu çalışmayla yılda 2.4 milyon ağacın kesilmesini önlüyor.

YENİ PROJELER YOLDA

Dijitalleşme yolunda yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Vakıf Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Cenk Torgalöz, müşteri deneyimini kolaylaştırmak ve şirketin operasyonel verimliliğini artırmak amacıyla pek çok proje ürettiklerini söyledi. “Özellikle müşteri deneyimini en doğru biçimde desteklemek için teknoloji ve dijitalleşme süreçlerinizi büyük bir özenle ele almak zorundasınız” diyen Torgalöz, sözlerine şöyle devam etti: “Vakıf Emeklilik olarak teknolojiyi işin içine katarak müşteri deneyimi ve operasyonel verimlilik gibi konularda lider ve yenilikçi bir vizyon belirleyerek sektöründeki ilk dijital dönüşüm müdürlüğünü şirketimiz bünyesine kattık. Bu anlayış ve çalışma metodolojimizin bir sonucu olarak müşterilerimize mobilden, web ortamından, çağrı merkezinden ya da yüz yüze danışmanlarımızla istedikleri an, istedikleri yerden hizmet sağlamayı amaçlıyoruz. Otomatik BES’e özel olarak kurduğumuz çağrı merkezimiz, WhatsApp şubemiz ve tamamen online sistemler üzerinden yürütülen süreçlerimizle sektörde yenilikçi adımlara her daim imza atıyoruz.”

VERİMLİLİK ARTTI

Uzun süre geleneksel yöntemlerle üretimini sağladıkları BES sözleşmelerini, dijital bankasürans uygulamaları ile düzenlediklerini ve mobil onaylı satışa başladıklarını anlatan Torgalöz, “Operasyonel verimlilik adına son derece önem taşıyan projemiz ile yılda 2.4 milyon ağacın kesilmesini önledik ve hızlanan süreçlerle tam 1600 güne denk gelen bir zaman tasarrufu sağladık. Ayrıca manuel süreçlerde oluşabilecek hataları minimuma indirdik” dedi. Cep şube uygulamasın yeniden geliştirdiklerini de anlatan Cenk Torgalöz “Vakıf Emeklilik’in katılımcıların hayatını kolaylaştıracak yeni mobil uygulamasına eklenen parmak izi ve Face ID özellikleri sayesinde, müşteri kimlik güvenliği önlemleri optimize edildi. Böylece, mobil şube kullanıcılarının telefon numaralarının doğrulanması ve hatta değiştirilmesi mümkün hale getirildi. Yeni uygulamada şifre değiştirme işlemleri de aplikasyona dahil edildi ve mobil şube aktivasyonlarını gerçekleştirebilmeleri imkanı sağlandı” diye konuştu.

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