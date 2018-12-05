BES'te yeni dönem başladı, devlet katkısında değişikliğe gidildi

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devlet katkısı hakkında yönetmelikte değişiklikler yapıldı.



Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait konuya ilişkin yönetmelik değişikliğine göre, BES'e girişte 1.000 TL tutarındaki başlangıç devlet katkısı, "cayma hakkının kullanmaması halinde, cayma hakkının dolduğu ayı takip eden hesap dönemi" yerine başlangıç döneminin bitimini takip eden hesap döneminde hesaplanacak.

Yönetmelikte "başlangıç dönemi" çalışanın, emeklilik planına dâhil olduğunun kendisine bildirildiği tarihi izleyen 2 aylık süre olarak tanımlandı.



Yönetmeliğin 4/A maddesine eklenen fıkraya göre, bütün sertifikalarını sonlandırmak suretiyle sistemden ayrılmış olan çalışanın yeniden sisteme dahil olması halinde, başlangıç devlet katkısı yeniden hesaplanmayacak.



Yönetmeliğe göre, taahhüt edilen devlet katkısı tutarları, çalışanın taahhüt hesabında, taahhüt edilen tutarların hak kazanma oranlarına göre nakden ödenecek kısımları ise çalışanın nakit hesabında takip edilecek.



Sertifikanın sistemde bulunduğu sürenin; 3. yılı ile 6. yılı arasında, çalışanın devlet katkısı hesabındaki tutarın yüzde 85'i taahhüt olarak kayıt altına alınacak, yüzde 15'i nakit hesabına ödenecek.



Bu oran 6. yıl ile 10. yıl arasında, yüzde 65/yüzde 35, 10. yılından itibaren, yüzde 40/yüzde 60 olarak uygulanacak.



Sertifikanın emeklilik hakkının kullanılarak ya da vefat veya maluliyet nedeniyle sonlandırılması halinde ise çalışanın devlet katkısı hesabındaki tutarın tamamı nakit hesabına ödenecek.



Yönetmelik kapsamında nakden ödenen devlet katkılarının; yüzde 30'u Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde değerlendirilecek.



Bir çalışan için ödenecek ek devlet katkısı hesaplamasına esas teşkil eden birikim toplamı, çalışanın emeklilik hakkını kullandığı ayda geçerli aylık brüt asgari ücret tutarı ile sistemde kaldığı ay sayısının çarpımını aşamayacak.