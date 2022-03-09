Biden'ın kararı petrol piyasalarını nasıl etkileyecek?

Star Gazetesi 9 Mart 2022 Çarşamba 17:10 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 17:12

ABD Başkanı Joe Biden, Moskova üzerindeki ekonomik baskıyı artıracak bir hamle yaparak, ABD'nin Rusya'dan petrol ithalatını yasaklama kararı aldığını duyurdu.

ABD'nin Rusya ekonomisinin atardamarlarından birini hedef aldığını belirten Biden, "Rus petrolü, gazı ve enerjisinin ithalatını yasaklıyoruz. Rus petrolü artık ABD limanlarında kabul edilmeyecek." ifadelerini kullandı.

Biden, bu adıma ABD Kongresi ve halkından çok büyük destek olduğuna işaret ederek, "Biz bu adımı atarken Avrupalı ortaklarımızın ve müttefiklerimizin bizimle aynı pozisyonda olmamasını anlıyoruz. ABD, Avrupa'nın tamamından daha çok petrolü kendi ülkesinde üretiyor." diye konuştu.

"KARARIN, RUSYA ÜZERİNDE ETKİSİ YOK"

Enerji Piyasları alanında çalışan eski gazeteci ve Kaya Petrolü (Shale Oil) Dünyasında OPEC kitabının yazarı Wael Mehdi'nin Şarku'l Avsat gazetesi için kaleme aldığı makalede, kararın Rusya üzerinde önemli bir etkisi olmadığı belirtildi.

ABD'nin Rusya'dan yaptığı ithalat, Rusya'nın toplam ihracatının yüzde 10'undan daha azını oluşturuyor diyen Mehdi, "Kararın şimdiye kadar "çılgın bir yükseliş sergileyen" -aslında olmayan- ve hala 140 doların altında olan fiyatlar üzerinde önemli bir etkisi yok." dedi.

Kararın asıl amacının ABD ile anlaşmaya varan diğer bazı ülkeleri de aynı adımı atmaya teşvik etmek olduğu vurgulanırken, İngiltere de Rusya'dan yaptığı ham petrol ithalatını kademeli olarak azaltacağını duyurdu.

Bu hamlelerin politik olarak etkili olabileceğini ifade eden Mehdi, "İthal edilen miktarın düşük olması nedeniyle ekonomik olarak etkisi düşük olacaktır. Bu hamle, Rusya'nın Ukrayna'dan çekilme kararını da etkilemek için önemsizdir." ifadelerini kullandı.

ABD'nin bu kararlılığını, piyasaya daha fazla petrol pompalayarak ve petrol fiyatlarını düşürmeye çalışarak göstereceği tahmin ediliyor, ancak bu Biden'ın 'çevreci' politikalarıyla çelişiyor.

Biden yönetimi başlangıçta, kendini zor durumda bırakmak, enflasyonu alevlendirmek ve istasyonlardaki fiyatları artırmak korkusuyla petrol ambargosuna karşı çıkmıştı, ancak Moskova'ya yönelik hoşnutsuzluk arttığı için böyle bir karar almaya zorlandığı ileri sürülüyor.

"PETROL FİYATLARI 150 DOLARIN ÜZERİNE ÇIKABİLİR"

Biden yönetimin bu kararları uygularken önlem almaması durumunda iç siyasette büyük baskılara maruz kalacağını söyleyen Mehdi makalesinde, "Akaryakıt fiyatları ABD'de galon başına ortalama 4,1 dolar (litresi 1,07 dolar) ile tarihi zirvelere ulaştı. Bu fiyatlar, özellikle yazın gelmesiyle birlikte daha uzun süre devam ederse, Biden üzerinde baskı oluşturacak." ifadelerini kullandı.

ABD'nin kararını başka Batılı ülkeler de takip ederse, Rus petrolünü telafi etmenin kolay olmadığını belirten Mehdi, "OPEC ülkelerini daha fazlasını yapmaya zorlayarak bunu gerçekleştiremezler. Çünkü Rusya ile "OPEC Plus" ittifakı uzun vadeli bir anlaşma içinde ve bu anlaşma uyarınca, kolay olmayacak. Koalisyon ülkelerinin Rusya'nın payını tazmin etmesi veya ele geçirmesi, Rusya ile olan tüm sözleşmeleri geçersiz kılacaktır." dedi.

Bu veriler ışığında 2022 yılında bir enerji krizine şahitlik edebileceğimizi vurgulayan Mehdi, önlem alınmazsa fiyatların yaza kadar 150 doların üzerine çıkabileceğini belirtti.

Star Gazetesi