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Bilim ve teknoloji stajı için Türkiye’ye geldiler 

İnsan kaynağı değişimi ve kapasite geliştirme kapsamında Türkiye’ye gelen 15 Pakistanlı üniversite öğrencisi ve 1 öğretmen Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerinde yaz stajına kabul edildi.

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Pakistan ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, iş birliğine imza attı. İnsan kaynağı değişimi ve kapasite geliştirme kapsamında Türkiye’ye gelen 15 Pakistanlı üniversite öğrencisi ve 1 öğretmen Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerinde yaz stajına kabul edildi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’de stajyer mühendis 15 Pakistan’lı öğrenci, havacılık ve uzay sanayinde gelişmeleri TUSAŞ’ın uzman mühendis kadrosundan birebir öğrenme fırsatı yakaladı.Staja kabul edilen öğrenciler, Pakistan’ın bilim ve teknoloji alanında dünyanın ilk 500 üniversitesi içinde yer alan National University of Science and Technology Üniversitesi’nden TUSAŞ’a katıldı.

MERKEZ KONUMUNDAYIZ 

Dünyanın önde gelen, Türkiye’nin lider havacılık ve uzay sanayii şirketi TUSAŞ uluslararası bir marka olma yolunda emin adımlarla yoluna devam ediyor. Bölgesinde dünyanın en iyi ve ileri teknolojisini kullanarak üretimlerini gerçekleştiren TUSAŞ, havacılık ve uzay sanayiindeki yarım asırlık deneyimini uluslararası staj programlarında seçkin üniversite öğrencileri ile paylaşarak önemli bir rol üstlenmeye devam ediyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, sabit ve döner kanatlı hava platformlarından insansız hava araçları ve uzay sistemlerine kadar entegre havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin tasarım, geliştirme, modernizasyon, üretim, entegrasyon ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde Türkiye’nin teknoloji merkezi konumunda.

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