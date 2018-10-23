'Bilirkişilik’ işiyle ayda yaklaşık 7 bin lira kazanç sağlanabilir

Türkiye’de herkese ek gelir kazandıracak bir iş var ki; bu işi yapmak için ille de kişinin kendi mesleğini bırakması gerekmiyor. Uzmanlık gerektiren bir iş ama herhangi bir işte bir süre çalışan, o konuda zaten uzmanlaşıyor. Üstelik bu işin kazancı da oldukça iyi. Bilirkişilikten bahsediyoruz. Mahkemelerin iş ve çalışma yaşamı davaları başta olmak üzere, hemen hemen her davada başvurduğu uzmanlık işi.