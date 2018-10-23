Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

'Bilirkişilik’ işiyle ayda yaklaşık 7 bin lira kazanç sağlanabilir

Çalışan ve emekliler, başvuruları kasımda olan ‘bilirkişilik’ işiyle ayda yaklaşık 7 bin lira kazanç sağlayabiliyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye’de herkese ek gelir kazandıracak bir iş var ki; bu işi yapmak için ille de kişinin kendi mesleğini bırakması gerekmiyor. Uzmanlık gerektiren bir iş ama herhangi bir işte bir süre çalışan, o konuda zaten uzmanlaşıyor. Üstelik bu işin kazancı da oldukça iyi. Bilirkişilikten bahsediyoruz. Mahkemelerin iş ve çalışma yaşamı davaları başta olmak üzere, hemen hemen her davada başvurduğu uzmanlık işi.   
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Mülteci teknesi battı ölü ve yaralılar var

Mülteci teknesi battı ölü ve yaralılar var

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA