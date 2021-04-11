BİM 13 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM'de bu Salı neler var?

11 Nisan 2021 Pazar 16:41 - Güncelleme: 11 Nisan 2021 Pazar 16:41

BİM aktüel ürünlerin bu salı için hazırlanan fırsatları raflarda yerini aldı. BİM'de bu hafta Salı günü için gelecek olan aktüel ürünler arasında; Süt ürünleri ve temizlik malzemeleri göze çarpıyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı BİM aktüel kataloğu bu hafta Ramazan ayına girişte uygun fiyatlı ürünlerle müşterilerin yüzünü güldürecek. Peki BİM'de bu Salı neler var? İşte BİM'de bu Salı satılacak olan aktüel ürünlerin listesi.

BİM 13 NİSAN 2021 SALI AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu Salı; Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti 80'li 79,90 TL, Finish Çamaşır Makine Koruyucu Calgon 1000 gr 19,90 TL ve Finish Bulaşık Makine Temizleyici 200 ml 13,90 TL, Marc Çamaşır Makinesi Temizleyici 250 ml 12,90 TL, Desto Premium Sıvı Bulaşık Deterjanı 650 ml 6,50 TL ve Bulut Çamaşır Yumuşatıcısı 5 Litre 16,90 TL'den satışa sunulacak.

BİM'e bu salı gelecek olan ürünler arasında dikkat çekici Bingo Toz Al Sprey 750 ml 8,95 TL, Bingo Konsantre Yumuşatıcı 2×1440 ml 28,90 TL ve Aspirin Genel Temizlik Sıvısı 4 Litre 15,90 TL olarak satılıyor.

BİM'in Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda; Hijyen WC Temizleyici Aktif Köpük 500 ml 11,90 TL, Mr. Muscle WC Blok 40 gr 5,95 TL, Ecco Soft Peçete 200'lü 4,90 TL, Ecco Soft Tuvalet Kağıdı 19,90 TL, Ecco Soft Dev Kağıt Havlu 1 Kg 9,90 TL ve Vileda Çizmez Sünger 7,95 TL'den geliyor.

Haftanın Önerileri olarak nitelendirilen Bim ürünlerinde Porçöz Çok Amaçlı Temizleyici Sprey 750 ml 9,90 TL, Marc Banyo/Mutfak Temizleyici Sprey 750 ml 10,90 TL, Cif Yüzey Temizleme Seti 2×750 ml19,90 TL ve Güldal Pratik Yüzey Temizleme Spreyi 100 ml 5,95 TL'den satışa sunulacak.

Ayrıca Vileda Temizlik Bezi 9,95 TL,Quickdish Mutfak Temizlik Bezi 8,95 TL, Mehmet Aydın Katı Sabun 640 gr 13,90 TL, Wellnax Oto Kokusu 8 ml 6,50 TL, Wellnax Çekmece Dolap Kokusu 5,95 TL'den satışa sunulacak.

BİM'in bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunun gıda sayfasında yer alan Marmarabirlik Marbir Zeytin 1400 gr 24,50 TL, Sek Tereyağı 1000 gr BİM ile harika bir fiyat ile 59,90 TL, Sek Tereyağı 250 gr 19,90 TL, Sek Kaşar Peyniri 600 gr 27,90 TL, İçim Tost Peyniri 400 gr 17,50 TL, Süt ürünlerinde Sek Kaşar Peyniri 600 gr 27,90 TL'den müşterilerle buluşacak.

Pınar Aç-Bitir Fıstıklı Hindi Salam 50 gr 2,75 TL olarak, Filiz Tam Buğday Burgu Makarna 350 gr 3,95 TL ve Torku Köftelik Bulgur 1 Kg 5,95 TL'den satışa çıkıyor. Özel kampanyalarda Saban Bulgur Çeşitleri 1 Kg 4,95 TL, Torku No On Bitkisel Aromalı Gazlı İçecek 4×250 ml 7,95 TL ve Aroma %100 Domates Suyu 1 Litre 4,50 TL'den satılacak.

BİM Aktüel Kataloğunun ilk sayfasında yer alan yeni fırsat ürünleri sırasıyla şöyle...

Pınar 160 gr Süt Krem 7,95 TL

Sek 250gr Tereyağı 19,90 TL

Sek 1000 gr Tereyağı 59,90 TL

Sek 1 Litre %3 yağlı Süt 4,95 TL

Sek 1 Litre %2 yağlı Süt 4,75 TL

İçim 400 gr Tost Peyniri 17,50 TL

Sek 600 gr Kaşar Peyniri 27,90 TL

Çeşni ve Baharat Çeşitleri 6,95 TL

Torku 1 Kg Köftelik Bulgur 5,95 TL

Saban 1 Kg Bulgur Çeşitleri 4,95 TL

Polonez 160 gr Piliç Füme Eti 4,50 TL

Polonez 50 gr Dana Füme Eti 3,95 TL

Polonez 200 gr Hindi Füme Eti 9,95 TL

Aroma 1 Litre %100 Domates Suyu 4,50 TL

Marmarabirlik 1400 gr Marbir Zeytin 24,50 TL

Pasta 500 gr Veneta Tagliatelle Makarna 8,95 TL

Nutella 630 gr Kakaolu Fındık Kreması 24,90 TL

Polonez 50 gr Karabiberli Dana Füme Eti 3,95 TL

Pınar 50 gr Aç-Bitir Fıstıklı Hindi Salam 2,75 TL

Filiz 350 gr Tam Buğday Burgu Makarna 3,95 TL

Torku 4×250 ml No On Bitkisel Aromalı Gazlı İçecek 7,95 TL

İşte büyük indirimlerle satışa sunulacak BİM Salı aktüel kataloğunun ikinci sayfasında yer alan ürünler sırasıyla şöyle...

Vileda Çizmez Sünger 7,95 TL

Ecco Soft 200'lü Peçete 4,90 TL

Ecco Soft Tuvalet Kağıdı 19,90 TL

Wellnax 8 ml Oto Kokusu 6,50 TL

Mr. Muscle 40 gr WC Blok 5,95 TL

Bingo 750 ml Toz Al Sprey 8,95 TL

Ecco Soft 1 Kg Dev Kağıt Havlu 9,90 TL

Quickdish Mutfak Temizlik Bezi 8,95 TL

Wellnax Çekmece Dolap Kokusu 5,95 TL

Mehmet Aydın 640 gr Katı Sabun 13,90 TL

Molped Antibakteriyel Günlük Ped 8,95 TL

Cif 2×750 ml Yüzey Temizleme Seti 19,90 TL

Bulut 5 Litre Çamaşır Yumuşatıcısı 16,90 TL

Aspirin 4 Litre Genel Temizlik Sıvısı 15,90 TL

Bingo 2×1440 ml Konsantre Yumuşatıcı 28,90 TL

Molped Antibakteriyel Hijyenik Ped Gece 11,90 TL

Finish 200 ml Bulaşık Makine Temizleyici 13,90 TL

Hijyen 500 ml WC Temizleyici Aktif Köpük 11,90 TL

Marc 250 ml Çamaşır Makinesi Temizleyici 12,90 TL

Porçöz 750 ml Çok Amaçlı Temizleyici Sprey 9,90 TL

Molped Antibakteriyel Hijyenik Ped Normal 11,90 TL

Desto Premium 650 ml Sıvı Bulaşık Deterjanı 6,50 TL

Güldal 100 ml Pratik Yüzey Temizleme Spreyi 5,95 TL

Marc 750 ml Banyo/Mutfak Temizleyici Sprey 10,90 TL

Finish 80'li Quantum Bulaşık Makinesi Tableti 79,90 TL

Finish 1000 gr Çamaşır Makine Koruyucu Calgon 19,90 TL