BİM 16-23 Kasım aktüel ürünler indirim kataloğu 2018 BİM aktüel ürünler indirim listesi açıklandı. BİM aktüel ürünler market indirimleri şaşırtmaya devam ediyor. 16 Kasım BİM aktüel ürünleri ve 23 Kasım 2018 BİM aktüel ürünlerinde neler var? Hem ucuz hem kaliteli ürünleriyle cezbeden BİM aktüel ürünler kataloğu harcadıkça kazandırıyor. BİM, 23 Kasım aktüel ürünler kataloğuna eklediği Samsung Galaxy J3 Pro cep telefonu ile telefonunu yenilemek isteyen veya ikinci bir telefona sahip olmak isteyen müşterilerini mutlu edecek. Uygun fiyatına göre dikkat çekici özelliklere sahip cihaz 23 Kasım tarihinde BİM’deki raflarda yerini alacak. BİM 16 Kasım aktüel ürünlerinde ise Gondol Esnek Kesme Matı 4,95 TL. Polo Club Erkek Trekking Bot 49,90 TL. Hareketli dampere sahip, 3 yaş ve üzeri çocuklar için üretilmiş Truva Kamyon 24,90 TL. 1000 Parça Puzzle 17,90 TL. Ayrıca Bim 13 Kasım 2018 Haftanın Önerileri kataloğunda da onlarca indirimli ürün. Plastik Mini Araçlar19,90 TL. 40 parçadan oluşan, eğlenceli ve öğretici özelliğe sahip Pilsan Mini Kent 18,50 TL. Lolla’s Prenses Mini Bebek 13,90 TL. Bebek Emzik 3,50 TL. Lisanslı Bebek Önlüğü 8,50 TL. Lisanslı Çocuk Yağmurluk 34,90 TL. Bebek Bakım Çantası 12,90 TL. Bebek Uyku Tulumu 22,90 TL. Bebek Panduf 15,90 TL. Pamuklu Bebek Battaniyesi 14,90 TL.

BİM AKTÜEL 16-23 KASIM 2018 ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU

16 Kasım Cuma BİM aktüel ürünleri listesinde bebek arabası sürprizi büyük ilgi çekti. BİM aktüel ürünleri uygun fiyatıyla alıcıların yüzübü güldürüyor. BİM`de Elektronik mutfak aletleri, oyuncaklar, çocuk giyim vatandaşların yüzünü güldürdü. BİM Market en uygun fiyatlı ürünleri raflarında satışa sunuyor. Bu hafta da BİM marketlerde indirim kampanyalarının yer aldığı yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı.

BİM HAKKINDA

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2017 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 472 (+23 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2017 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 6.074 (FİLE ile 6.118) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden BİM yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİM 2017 yılında 53 yeni mağaza açarak 382 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 2017 yılında ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da 50 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 265 mağazaya ulaşmıştır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

BİM'DEKİ İKİ KAPININ SEBEBİ NE?

Son iddia ise hırsızlığı engellemek için iki kapıda ısrar edilmesi. Marketten herhangi şey çalan hırsızın iki kapıdan hızlıca kaçması daha zor olacağı için iki kapı sistemi marketin yararına olan bir durum. Zira çıkışta kasa var, ancak girişte hırsızın kaçmasını engelleyecek bir güvenlik yok.

İÇERİDEKİ SICAKLIĞI SABİT Mİ TUTUYOR?

Diğer bir iddia ise iki kapı olmasının sebebinin içerideki sıcaklığı sabit tutmak için olduğu yönünde. Zira ilk ruhsat projesinde iki kapı arası sterilizasyon mekanizması kurulacağı planlanmış ancak sonra sterilizasyon iptal edilmiş.Ama market, projeyi değiştirmek istemeyince iki kapılı giriş planını devam ettirmiş. Böylece dışarıdan gelen soğuk ya da sıcak havanın marketin içindeki sıcaklığı etkilenmemesi sağlanmış.

BİM ORTAKLIK YAPISI

Ortaklık Yapısı TL %

Mustafa Latif Topbaş 44.876.992 %14,78

Ahmet Afif Topbaş 28.500.000 % 9,39

Abdulrahman El Khereiji 7.590.000 % 2,50

Firdevs Çizmeci 3.499.980 % 1,15

Fatma Fitnat Topbaş 3.036.000 % 1,00

Ahmed Hamdi Topbaş 1.600.000 % 0,53

Ahmet Hamdi Topbaş 520.000 % 0,17

Ömer Hulusi Topbaş 360.000 % 0,12

İbrahim Halit Çizmeci 20 % 0,00

Diğer (Halka Açık) 213.617.008 % 70,36

Toplam 303.600.000 % 100

BİM İRAN'DAKİ YATIRIMLARI ASKIYA ALDI

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada kararın yönetim kurulunda alındığı belirtildi.

BİM, Şubat 2017'de İran'da perakende pazarındaki fırsatların ve yatırım potansiyelinin belirlenmesi amacıyla pazara yönelik araştırma çalışmaları başlatıldığını duyurmuştu.

BİM) BİRLEŞİK MARKETLER A.Ş YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Latif TOPBAŞ

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmud Pyirali Kassamali MERALI

Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Hulusi TOPBAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi Jozef Wilhelmus Johannes SIMONS

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) Mustafa BÜYÜKABACI

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) Talat İÇÖZ